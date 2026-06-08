Las elecciones del Valencia CF

Elecciones, esa palabra que está tan de moda últimamente. Ya no solo por la política, que también, sino por la disputa entre candidatos del Real Madrid que ha dejado un escenario dantesco para la historia. Desde descalificaciones, pasando por promesas inverosímiles de cumplir y acabando por artimañas lado utilizando todo lo que tenían a su alcance para ello. Vamos, unas elecciones normales en este, nuestro país –sea fútbol, política o presidente del A.M.P.A-. Pero, ¿os imagináis unas elecciones en el Valencia CF? Serían de manicomio.

A ver, lo más parecido que hemos tenido en la historia reciente del conjunto de Mestalla fue el proceso de venta. Un momento tan clave como trágico que dejó muchos cadáveres, promesas incumplidas y afirmaciones que, con el paso del tiempo, envejecen cada vez peor. Está claro que 'a cojón visto, macho' como se suele decir; porque nadie nos imaginábamos que Lim fuera tan rematadamente mal gestor y, por supuesto, nunca sabremos si las otras ofertas eran tan malas como decían los informes auditores de las Big 4 de la época y pasados a filtro por la gestora. Pero en resumidas cuentas, aunque la gente se posicionó en pro de una u otra oferta, la realidad es que los que decidieron fueron unos pocos: la Fundación del Valencia CF.

Mi pregunta va más allá… ¿os imagináis que el Valencia CF no fuera una SAD y se votara cual elecciones en la época actual? Un socio, un voto. Eso sí que sería una batalla campal. Pero estaría genial porque entonces sí que podríamos ver con ojos, cara y rostros absolutamente todo nítido y transparente. Desde las caras visibles, pasando por los apoyos institucionales y mediáticos para acabar por las garantías – cosa que en el proceso de venta se vio de aquella manera…-. Pero no me quiero poner serio, porque sé que no va a ocurrir, quiero darle una vuelta más divertida….

¿Quiénes creéis que se presentarían hoy por hoy en Valencia? Me entran escalofríos solo de pensarlo. Primero porque no veo líderes entre el empresariado valenciano; segundo porque en Valencia estamos muy chalados porque y tampoco hay un movimiento opositor con inversión económica; y tercero porque Juan Roig no quiere – que sé que lo estabais pensando-.

Y os voy a decir algo, la diferencia más notoria entre los de Madrid y los de aquí es que allí es que allí sí los ponen. Los que se presentan tienen dinero y lo tienen que demostrar mediante avales a la junta para poder acceder a ser candidato –y no es poca pasta precisamente-. Aquí, por el contrario, estoy convencido de que pasaría como con Dalport, los bonos fantasma y que se presentaría gente a las elecciones sin un duro y sin tener ni siquiera el abono –del Valencia CF, claro-.

Peter Lim, máximo accionista del Valencia CF, que lleva años sin pisar València. / EFE

¿Y os imagináis la campaña de cada uno? ¡Mare meua! Eso sí que sería para coger palomitas. Un debate a cuatro entre todos los candidatos donde se dijeran de todo. Estilo “Parle vosté, calle vosté” pero con toques de “Tómbola”, porque obviamente lo haríamos en À Punt, en La Banda. Aunque para banda la de periodistas cuando tocara contar las virtudes y los defectos de los candidatos.

Aquí tendríamos a un empresario extranjero de algún fondo de inversión que resulta que su abuelo vivió en Valencia una semana; a tres o cuatro dinosaurios de otros consejos; a algún periodista venido a más –o a menos según se mire-; a algún que otro grupo de aficionados esquizofrénicos; a algún político que se quiere meter en el club para volver a la política; y a algún plantel de exfutbolistas con una candidatura de cartón piedra y sin dinero. Ya dejo a vuestra elección que elijáis los nombres. Sería un auténtico circo.

Eso sin contar las promesas electorales... Unos prometiendo abonos gratis, otros eliminar la deuda, algunos un Nuevo Nou Mestalla, unos pocos un Nou Antic Mestalla y los últimos la Champions o que viene Cristiano Ronaldo ¿O algunas de estas ya se dijeron en alguna otra ocasión?

Lo del proceso de venta quedaría en anécdota en comparación con el día de la votación con la mayoría de gente haciendo de presidente de mesa, vocal e interventor en el “colegio electoral”.

Y el escrutinio… habría pucherazo segurísimo. Lo de las entradas en las últimas finales del Valencia CF habría sido una broma en comparación con esto. Gente contando mal, papeletas que no valen, urnas en las que desaparecen votos, peñas que delegan votos, gente vendiendo botes de cerveza en la puerta… de locos.

Así que me río por no llorar. Es cierto que lo de Florentino y Riquelme, por momentos, ha dado vergüenza ajena pero viendo lo que pasó aquí en el proceso de venta, miedo me da pensar cómo serían las elecciones del Valencia CF.