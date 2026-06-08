Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La UE aborda cómo invertir los 6.600 millones que desbloqueará en ayuda militar a Ucrania

Los ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) abordan este lunes en una reunión informal cómo gastar los 6.600 millones de euros de apoyo militar a Ucrania que bloqueaba el anterior Gobierno de Hungría, y debatirán si usarlo para reembolsar parte del material donado o entregar esa ayuda a Kiev, indicó la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

"Ahora contamos con un nuevo ministro húngaro, lo que también significa que estamos avanzando en el desbloqueo de los 6.600 millones de euros del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP). De hecho, hoy también estamos debatiendo cómo utilizar esos fondos", indicó Kallas a la prensa a su llegada al encuentro de los ministros.

Durante el tiempo que el Gobierno de Viktor Orbán vetó el desembolso de esos fondos, los Estados miembros continuaron con el envío de material letal y no letal a Ucrania.