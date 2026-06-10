El PP, a la expectativa sobre la vinculación del PNV con la trama Leire: “Explicaría tantas cosas...”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Aitor Esteban, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, a 4 de marzo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). / David de Haro - Europa Press

Aparcada definitivamente la tregua tácita con motivo de los primeros días de la visita del Papa a España, el Partido Popular (PP) vuelve a la carga contra el Gobierno con motivo de los casos de corrupción que salpican al PSOE. Los de Alberto Núñez Feijóo mantienen abiertos todos los frentes de su ofensiva política, y resaltan ya una nueva imputación, la del ex vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Institucionales, la SEPI, Bartolomé Lora, con motivo del rescate a Air Europa, después precisamente de una querella del PP, como también hizo Vox.

Un nuevo hito que sumar a la imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien el día 17 comparecerá por primera vez ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama; al juicio oral al hermano de Pedro Sánchez, que ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Badajoz; a la investigación judicial a Begoña Gómez, la esposa del jefe del Ejecutivo, y, por último pero no desde luego menos importante, al caso de Leire Díez, la 'fontanera' de Ferraz.

Precisamente dentro de una semana, el martes día 16, comparecerá en la comisión de Interior del Senado, a petición expresa del PP, la directora de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González, quien tardó más de veinticuatro horas en desmentir sus contactos con Leire Díez, que finalmente terminó admitiendo aunque restándoles importancia, cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, los llegó a negar de manera tajante.

Para el PP, la historia de este escándalo describe cómo el PSOE habría "mentido a todos" y se habría "reído de todos", como expresó este martes, en su rueda de prensa semanal en el Congreso de los Diputados, la portavoz parlamentaria del primer partido de la oposición, Ester Muñoz. Además, se trataría, según aseveró la misma portavoz, de "pura corrupción de Estado. Corrupción institucionalizada y delincuencia de Estado".

El rescate de Tubos Reunidos

Pero además de eso, y tal y como informó EL PERIÓDICO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, apunta a la posible participación de algún dirigente del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en los contactos de la trama que lideraba el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán con la empresa Tubos Reunidos. Se trata de la compañía vasca que había sido rescatada en 2021 con 112,8 millones de euros de dinero público y fue registrada el pasado 4 de junio por los agentes del Instituto armado. La trama corrupta habría cobrado 40.000 euros tras recibir Cerdán en la sede socialista de Ferraz a los directivos de la empresa rescatada. Fuentes del PP aseguran que se trata de un aspecto de la trama que conviene no pasar por alto, y con cierto grado de ironía, afirman: "Explicaría tantas cosas...".

En el actual contexto, los de Feijóo y el propio líder de los populares en sus declaraciones públicas, siguen sin descartar la posibilidad de una moción de censura contra Pedro Sánchez, el mismo instrumento con el que el líder del PSOE llegó a la Moncloa en el año 2018 tras derrocar con la mayoría parlamentaria a Mariano Rajoy, con el apoyo imprescindible de los peneuvistas. Una moción de censura ahora de Feijóo contra Sánchez solo sería viable con los votos de los siete diputados de Junts per Catalunya y/o con los cinco del PNV.

Una y otra vez, los dirigentes de la derecha española han afeado al partido presidido por Aitor Esteban su apoyo PSOE y, a juicio de los populares, el haberse convertido en "cómplices de Sánchez y de las tramas que le acosan", tal y como dijo este martes la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, no en vano en declaraciones a los medios de comunicación en Bilbao. Aunque de demostrarse (la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sigue adelante) que al PNV el escándalo le salpica en mayor medida, el ataque de los populares se incrementaría exponencialmente.

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