En Directo
Opinión | Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Volodímir Zelenski propone en una carta abierta a Vladímir Putin un alto el fuego y negociaciones directas para poner fin a la guerra
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
'Día de las Fuerzas de Drones'
Ucrania celebra este jueves por primera vez en la historia el Día de las Fuerzas de Sistemas no Tripulados, también conocidas como las "fuerzas de drones", después de que el presidente del país, Volodímir Zelenski, instituyera en la víspera este hito simbólico en el calendario para reconocer el papel esencial que están teniendo los drones en esta guerra. "La guerra moderna ya no puede imaginarse sin drones, y los sistemas no tripulados de Ucrania operan con éxito a diferentes niveles: desde misiones en el frente a ataques contra infraestructuras importantes del enemigo cientos de kilómetros dentro de su territorio", escribió en X Zelenski con motivo de esta nueva fecha que empieza a celebrar Ucrania.
Atentado frustrado
El Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) frustró un atentado contra un empleado del Ministerio de Defensa y detuvo a su autor, reclutado por la inteligencia ucraniana, comunicaron las fuerzas del orden este jueves tras una explosión de coche bomba esta semana. "El Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa frustró un atentado terrorista planeado por los servicios especiales ucranianos contra un militar de una unidad del Ministerio de Defensa ruso", informaron las fuerzas del orden, citadas por TASS.
300 drones ucranianos sobre 11 regiones rusas
Las defensas antiaéreas rusas interceptaron 330 drones ucranianos que atacaron la pasada noche territorio ruso y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014. "Entre las 20:00 (hora de Moscú) del 10 de junio y las 07:00 del 11 de junio, los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 330 vehículos aéreos no tripulados de ala fija", informó el Ministerio de Defensa ruso a través de Telegram.
Daños al museo de la Defensa de Sebastopol
Las autoridades rusas admitieron este miércoles que el museo conmemorativo a la Defensa de Sebastopol (1854-1855), puerto situado en la ocupada península de Crimea, sufrió serios daños a causa de un ataque ucraniano que impactó contra el edificio. El director del museo, Mijaíl Smoródkin, aseguró a la prensa local que el inmueble había sufrido "graves daños" debido al intenso incendio sufrido, aunque no registraron víctimas mortales ni heridos, a pesar de que había un empleado en las instalaciones durante el ataque.
Habla Zelenski
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este miércoles ataques de larga distancia lanzados contra puntos del centro de Rusia, una oleada de misiles que describe como "sanciones ucranianas". "Seguimos aplicando sanciones ucranianas de largo alcance contra instalaciones militares rusas y la industria petrolera", ha señalado en un mensaje en redes sociales en el que especifica que misiles de crucero FP-5 Flamingo alcanzaron una planta militar en Cheboksari "que suministra al ejército del ocupante componentes para drones y misiles."
Rusia lanza nuevos ataques masivos
Rusia atacó durante la madrugada con decenas de drones las urbes ucranianas de Odesa y Járkov, según informaron en sus respectivos canales de Telegram los gobernadores de las regiones homónimas de las que estas ciudades son capital. El gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper, explicó que el ataque ruso contra la zona provocó daños en al menos dos edificios residenciales e hirió a una mujer.
Un "acuerdo de drones"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ofreció hoy en Estonia a los países bálticos firmar un acuerdo sobre drones que les de acceso a toda la tecnología y experiencia de Ucrania en este ámbito, ante el riesgo de que drones rusos o ucranianos usados en la guerra sigan entrando en el espacio aéreo de estos países de la UE. “Sabemos lo que está haciendo Rusia. Quieren que se deterioren las relaciones dentro de la UE”, dijo Zelenski en referencia a los incidentes de las últimas semanas en que drones ucranianos que se dirigían a zonas del noroeste de Rusia fueron desviados por ésta -según Kiev- con interferencias electrónicas y entraron en el espacio aéreo de Estonia y otros países fronterizos.
Ataque con drones en Crimea
Ucrania atacó con drones el puente de Chongar, que une la anexionada región de Jersón con la península de Crimea, controlada por Rusia desde 2014, causando daños que obligaron a las autoridades prorrusas a cerrar el tránsito, según informó el gobernador local, Vladímir Saldo. "En Chongar fue dañado nuevamente el puente tras el ataque nocturno de drones ucranianos. El tránsito por el puente fue cerrado de nuevo. En el lugar trabajan los servicios especializados", escribió el gobernador de Jersón en Telegram.
Tres muertos en Járkov
Tres personas han muerto y otras tres han resultado heridas en un ataque con misiles contra la ciudad de Chugúyiv de la región ucraniana de Járkov llevado a cabo por las fuerzas rusas en las primeras horas de esta madrugada, según informó el Servicio de Emergencias de Ucrania en su cuenta de Telegram. “En el municipio de Chugúyiv a consecuencia de ataques con misiles se incendiaron varios garajes, automóviles y vegetación en un campo abierto; hay daños en viviendas y en otros edificios”, dice también el Servicio de Emergencias en su nota.
La guerra en Ucrania entra en su fase más letal y amenaza con escalada regional, según la ONU
La subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, denunció este lunes que la guerra en Ucrania entró en su fase "más mortífera" y alertó de la amenaza de que se produzca una escalada regional. "La guerra en Ucrania es hoy más mortífera que en cualquier otro momento desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en 2022", declaró DiCarlo en una sesión del Consejo de Seguridad convocada a petición de Kiev con el respaldo de los países europeos del órgano. La subsecretaria general lamentó que cada año se han registrado "más víctimas civiles que el anterior" y apuntó que "no hay señales de que la situación vaya a mejorar". DiCarlo aseguró que en los últimos meses se han visto "algunos de los mayores ataques aéreos de la guerra", entre ellos el bombardeo registrado el pasado 1 de junio, después de la última sesión del Consejo de Seguridad sobre la guerra en suelo ucraniano.Los últimos ataques dejaron al menos 23 muertos en ciudades como Kiev y Dnipró y obligaron a miles de vecinos a refugiarse en el metro. La última sesión del órgano fue convocada tras la denuncia de Rumanía por un incidente en su país con un dron ruso que dejó dos heridos en su país. Esta era la primera vez que un dron ruso violaba el espacio aéreo rumano.
- Directo: Valencia Basket - Asisa Joventut: las semifinales de la Liga Endesa, en vivo
- A Bola' vincula al Daniel Bragança con el Valencia CF
- El Valencia CF cierra la renovación del goleador Mario Domínguez: oportunidad en pretemporada con Corberán
- Los descartes de Mourinho en el Real Madrid: ¡Vaya limpieza!
- Javier Torralba, nuevo entrenador del Valencia Basket
- Jaume Domènech vuelve a la portería del Valencia CF un año después: estadio, fecha y hora del reencuentro
- Bordalás ya tiene claro su futuro: acuerdo verbal
- El Valencia CF mira al Mundial pendiente de la decisión de Scaloni sobre Guido Rodríguez: 'Hay dos opciones