Las claves del triunfo de Hamilton con Ferrari en Montmeló

La carrera en el Circuit de Catalunya amenazaba con ser una aburrida procesión de coches e invitaba a tener un ojo en la Fórmula 1 y otro en la etapa final de las 24 Horas de Le Mans. La pista de Montmeló, un trazado que pilotos y equipos conocen al dedillo, no invita a las sorpresas. Pero, afortunadamente Hamilton y el equipo Ferrari nos han hecho mantenernos alerta hasta el final. La victoria de Lewis no llega por casualidad. Es la suma del rendimiento óptimo de tres ingredientes básicos: evolución técnica, excelente pilotaje y la mejor de las estrategias. Para salpimentar la fórmula del éxito se añadió una brizna de suerte en forma de virtual safety car, que muy probablemente tampoco hubiera sido imprescindible, pero que también acabó ayudando.

El SF-26 gana consistencia en varias áreas: aerodinámica y frenos. Y en un futuro inmediato también lo podrá ser en el motor. Y todas esas evoluciones parecen muy orientadas al estilo de conducción de Hamilton, que agradece a su jefe Vasseur el haberle escuchado en la manera de desarrollar del monoplaza, mientras que Leclerc se ha desdibujado en las últimas carreras.

El pilotaje del heptacampeón no tuvo ni una fisura, especialmente si lo comparamos con un Charles que se desinfla en carrera y en su especialidad, las vueltas rápidas en las sesiones que deciden la parrilla.

La estrategia de Ferrari en Barcelona fue impecable. El calor del asfalto y la degradación de las gomas invitaba a hacer tres paradas si se quería tener ritmo. Mercedes jugó a ser conservador con sus dos cambios: sus coches volaban, hasta que las ruedas empezaron a rendirse. Y el problema de las Pirelli en Mercedes se hizo más crítico al tener que lidiar con la batalla entre sus dos pilotos. Russell y Antonelli se entorpecieron el uno al otro, mientras el Ferrari de Lewis les levantaba la primera victoria no Mercedes de 2026 y lograba la primera del inglés con los de Maranello. Totto Wolf declaraba después de la carrera que hubiera hecho falta aplicar órdenes de equipo. Pero no las hubo: perdieron la carrera y Kimi acabó con un cero en su casillero. Se avecina tormenta de puertas adentro en Mercedes.

Habría sido un domingo más dulce de Fórmula 1 si no hubiéramos tenido que ver una vez más a Alonso sufrir con el Aston Martin hasta que el coche dijo basta. Anunciaba Fernando que esta sería probablemente su última cita en Montmeló en la F1 (en 2027 no se corre allí). No sabemos si de forma críptica nos quiere ir preparando para el anuncio de una importante decisión. Veremos después del verano si las prometidas mejoras de Aston sirven de algo, si los rumores de huida a Alpine se confirman o incluso si su salida a otra categoría como la resistencia marca el futuro inmediato del bicampeón español.