A 'Sato' de mata

El Valencia CF está a punto de cerrar un nuevo fichaje. A falta de flecos, Ryunosuke Sato, del FC Tokyo, fichará definitivamente por el Valencia. El Valencia pagará 4 millones de euros entre traspaso y salario por el joven jugador nipón. Y mi pregunta es… ¿Por qué? ¿Cómo encuadramos este fichaje? ¿Es una apuesta con miras comerciales? ¿Es un talento internacional y hemos llegado antes? ¿Corberán aprueba este futbolista de la secretaría técnica? No entiendo nada.

Solo sé que este fin de semana he estado en la Motion International Cup celebrada en Onil y Castalla. Un torneazo con algunos de los mejores equipos no solo de la Comunitat Valenciana sino también de toda España e incluso de fuera de nuestro país. Desde el FC Barcelona, pasando por el Atlético, PSG, Oporto…. Y ahí estaba mi Enzo, de portero, con su Alboraya. Y oye, hicimos un papelazo porque fuimos campeones la categoría Copa Plata C, que no está nada mal viendo el nivel.

¿Pero es que el torneo absoluto sabéis quién lo ganó? El Valencia CF. Con un equipazo liderado por Héctor Guillot –apunten este nombre- se impuso a un buen Costa City, equipo dirigido por Aarón Ñíguez –el ex del Valencia-. Vale que estamos hablando de Benjamines, pero si uno sigue las redes de la Academia VCF, verá que hay talento a raudales sea la categoría que sea… ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos una de las mejores canteras del mundo, sí sí, del mundo. Y nos vamos fuera a fichar jugadores jóvenes porque los de casa no los pone el entrenador ¿Qué mensaje le estás lanzando a los nanos? ¿De qué sirve tanta formación e implicación si luego no les das la oportunidad?

El Valencia CF va a salto de mata. Ahora la apuesta es un japonés de 19 años llamado Sato que la rompe en su país, una liga de perfil medio-bajo donde no sabemos baremar exactamente dónde está el nivel del jugador. Futbolista que es muy bueno –dicen- pero que no ha ido al mundial con Japón. Ojo, ojalá sea un fichajazo y un jugador diferencial, pero es que la confección de la plantilla me deja tantas dudas como casi cualquier cosa que ocurre en este club.

Pero mi reflexión ya no va ni siquiera de si es bueno o malo, es de que a dónde va el proyecto de plantilla del Valencia CF. ¿Hacia un Valencia que busca detectar talento, captarlo y formarlo para estar en el primer equipo? ¿Un Valencia CF de scouting que ficha jugadores random para ver si funcionan? ¿O un Valencia CF donde vas a por jugadores diferenciales y con experiencia como Guido? Es que no sé qué quieren hacer en este equipo ni tampoco nos lo explica nadie.

Solo sé que vas a traer a tres futbolistas que van a debutar en la Liga EA Sports, de tres ligas peores que la española y solo uno de ellos –De Haas- parece tener cierto nivel competitivo. Puestos a firmar… ¿No hay jugadores en España o en la Hypermotion? Bueno, pensándolo bien jugadores sí hay, lo que no hay es scouting del Valencia CF…

Solo sé que la Academia va como la luz, que hay mucho talento en casa y nadie les la da oportunidad. Y eso, no me lo tiene que contar nadie porque lo estoy viendo y viviendo cada semana. Así que ojalá el japonés nos dé muchas alegrías porque puestos a firmar talento experimental y exótico… casi me quedo con los de la casa. Porque estos van a salto de mata o, mejor dicho, a “Sato” de mata.