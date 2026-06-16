PSOE y Sumar vetan que el Congreso debata la petición de elecciones de PP y Junts

PSOE y Sumar han vetado el debate de las iniciativas de PP y Vox en las que exigen a Pedro Sánchez convocar elecciones de manera inmediata. La Mesa del Congreso, donde tienen mayoría los dos partidos del Gobierno, han tomado la decisión de no admitir a trámite ambas enmiendas que habían sido presentadas a una moción del PP sobre la situación de debilidad del Ejecutivo, según avanzan a EL PERIÓDICO.

Fuentes parlamentarias cercanas a Francina Armengol, presidenta de la Cámara Baja, explican que se han rechazado porque versan "sobre una competencia que pertenece exclusivamente" al presidente del Gobierno.

Tras el revuelo provocado esta martes ante la posibilidad de que el Congreso exigiese una convocatoria electoral, lo que demostraría la debilidad del Ejecutivo y la falta de una mayoría parlamentaria, la Mesa ha decidido impedir este debate "en virtud de lo estipulado respecto a la prerrogativa exclusiva de la figura de la cuestión de confianza regulada en el artículo 112 de la Constitución Española, ha inadmitido las enmiendas presentadas este mediodía por los grupos parlamentarios PP y Junts per Catalunya". De manera que "la Mesa resuelve que ambas invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno".

Antecedentes

Hace un año, PSOE y Sumar ya pusieron pegas a otra iniciativa de Junts en la que pedían que Sánchez convocara una "cuestión de confianza", también una prerrogativa que le corresponde al presidente del Gobierno. Finalmente, aceptaron el texto porque los posconvergentes añadieron que la iniciativa carecía de "vinculación jurídica".

En este caso, y cubriéndose las espaldas, Junts ya había hecho esta puntualización en su texto, pero PSOE y Sumar han decidido aplicar un criterio distintos. Así, ninguna de las dos propuestas se podrá votar este jueves.

Presión al Gobierno

Junts registrado este martes en el Congreso una enmienda a una moción del PP en la que exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva las Cortes Generales y convoque elecciones. El partido liderado por Carles Puigdemont argumenta que este es el paso que debe dar "dada la situación de extrema debilidad política y parlamentaria del Gobierno español y ante su incapacidad para salir de la situación de bloqueo en la que se encuentra después de que Junts per Catalunya rompiera las relaciones con PSOE y Sumar por sus reiterados incumplimientos".

La reacción del PP no se ha hecho esperar, por boca de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, quien en su rueda de prensa semanal ha dado cuenta tanto de esa moción de Junts como de otra, en el mismo sentido, y a la misma moción original, que el Grupo Popular también ha presentado. Curiosamente, la moción de los de Alberto Núñez Feijóo a su propio texto se registró aproximadamente media hora antes que la de Junts. Muñoz, que se ha referido a esa coincidencia como mera "causalidad", ha concluido que "no será una votación cualquiera, si Sánchez la pierde, tendrá que convocar elecciones", aun cuando el carácter de la votación no es vinculante. Para la portavoz de los populares, de hecho, lo que el Parlamento votará este próximo jueves (la moción se debate el miércoles, pero no se vota en esa jornada) equivale a una "moción de confianza", en la que la previsible mayoría de PP, Vox y Junts bastaría para que saliese adelante.

Por su parte, el diputado de Junts Josep Maria Cruset ha explicado que han dado este paso ante las circunstancias "excepcionales" en las que se encuentra el Gobierno y ha hecho hincapié en la "extrema debilidad" del Ejecutivo, sin una mayoría parlamentaria clara en el Congreso y acosado por los casos de corrupción. Además, ha negado que hayan presentado la enmienda en coordinación con el PP, con quienes ha negado que hayan hablado de este asunto. Cruset ha recalcado que quieren la convocatoria de elecciones después de que Sánchez no haya sido capaz de ofrecer ni una "razón democrática" por la cual deba permanecer en la Moncloa.

Debates y riesgos

No es la primera vez que la formación nacionalista pide un adelanto electoral, pero sí la primera que lo pone por escrito. El texto se debatirá este miércoles y se votará el jueves, aunque aún es una incógnita si la Mesa aceptará las dos enmiendas o alguna de ellas, e incluso llegado ese caso si se votarían juntas o por separado. Las mociones de este tipo no son vinculantes y, además, cabe recordar que la oposición solo dispone de una herramienta para forzar un cambio de Gobierno y pasa por una moción de censura. Si no es así, solo el presidente del Gobierno puede convocar elecciones anticipadas. La enmienda de Junts parece curarse en salud subrayando en su mismo redactado el "carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa". Una salvedad de la que no hay ni rastro en la enmienda análoga registrada por el Grupo Popular.

No obstante, aunque formalmente fuera meramente simbólico, que el Congreso aprobara la propuesta de Junts sería una manera de dejar por escrito que el Gobierno ya no tiene el apoyo de la Cámara baja. Además, obligará al resto de socios parlamentarios a posicionarse sobre esta cuestión. El PNV también ha reclamado verbalmente la convocatoria de elecciones, mientras que el resto de partidos que forman parte de la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno han pedido explicaciones pero no dan por terminada la legislatura.

Los posconvergentes ya dieron por muerta la legislatura en una rueda de prensa este lunes, después de la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por contrabando y delito fiscal y de que la tasación de las joyas encontradas en su despacho elevara su valor a 1,3 millones de euros. "La foto de las joyas de Zapatero es la sentencia moral de la izquierda", dijo el portavoz del partido, Josep Rius, que señaló las elecciones como la "única salida" a la situación actual.

Sobre una eventual moción de censura impulsada por el PP -y que debería contar con Vox- los posconvergentes se han limitado a decir que si Alberto Núñez Feijóo quiere su apoyo debe reunirse con Puigdemont en Waterloo, algo que los populares siempre han rechazado.

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