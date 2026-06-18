Reacciones tras la declaración de Zapatero y a la espera de la decisión sobre Begoña Gómez: última hora y reacciones en directo

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la imposición de medidas cautelares para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su declaración como investigado por el caso Plus Ultra y que habían sido solicitadas por la Fiscalía y las acusaciones populares. Zapatero ha optado en su declaración ante el juez Calama por insistir en los argumentos exculpatorios que ya expuso durante su comparecencia en el Senado: que no tuvo ninguna influencia en la concesión de los 53 millones del rescate de Air Europa y en negar la relación con la mayor parte de los imputados junto a él en una presunta red internacional de blanqueo de capitales. Este jueves continua su declaración.

En el siguiente hilo informativo puedes seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.

Mariano Alonso Freire Feijóo acepta ya una coalición con Abascal pero con "líneas rojas" Alberto Núñez Feijóo acudió este miércoles al popular programa de Antena 3 Televisión, El Hormiguero, donde se pronunció por primera vez sobre la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, quien no adoptó medidas cautelares contra el ex presidente del Gobierno, pero sí le mantuvo la imputación por todos sus presuntos delitos. Feijóo confesó estar "entristecido" por ver a un presidente "investigado por seis delitos graves", y concluyó con respecto a la trayectoria de Zapatero con respecto al régimen chavista de Venezuela: "Cuando se ha dedicado a blanquear a una dictadura también se puede blanquear capitales". Y sobre las joyas encontradas en el registro al despacho del ex jefe del Ejecutivo se preguntó retóricamente si "está esperando a decir que se las regaló un jeque árabe y a ser posible que esté muerto para que no le pueda replicar".

Iván Gil El Gobierno refuerza la confianza en Zapatero tras sus explicaciones y el rechazo del juez a retirarle el pasaporte: “Prueba salvada” El Gobierno ha reforzado su confianza en la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero tras las explicaciones dadas este miércoles por el expresidente ante el juez de la Audiencia Nacional que lo investiga en el marco del caso por el rescate a la aerolínea Plus Ultra. El principal temor en el Ejecutivo era que José Luis Calama decretase contra el expresidente socialista medidas cautelares, algo que finalmente rechazó pese a la petición de la Fiscalía de retirarle el pasaporte. “Que no haya cautelares es buena señal”, celebraban en el entorno de Zapatero, mientras que en el Gobierno concluían que este hecho, junto a sus explicaciones, supone una primera “prueba salvada” en el procedimiento judicial.

Cristina Gallardo Zapatero gana tiempo para tratar de acreditar al juez que las joyas fueron regalos y los delitos habrían prescrito Como era previsible, dadas las continuas peticiones de su defensa, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se acogió a su derecho y dio este miércoles la callada por respuesta a las preguntas que le realizó el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en relación con el hallazgo de joyas de alta gama --tasadas en 1,3 millones de euros-- en el interior de una caja fuerte durante el registro de su despacho el pasado 19 de mayo.

Tono Calleja Flórez Los mensajes analizados por la UDEF que desvelan la intermediación en Venezuela a favor de Plus Ultra Los mensajes intervenidos por la UDEF a los directivos de la aerolínea Plus Ultra desvelan la supuesta intermediación en plena pandemia del coronavirus del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con las autoridades de Venezuela en beneficio de la compañía aérea: "Julio Martínez (Zapatero) va a hablar ahora con [Jorge] Arreaza para tema permisos", escribió el 28 de julio de 2020 el directivo Julio Martínez Sola al entonces dueño de la aerolínea Rodolfo Reyes, que responde: "Excelente". Unos minutos después, Martínez Sola relata a su jefe que el canciller "le ha dicho a Julio que el tema está delicado, que suba un escalón. En estos momentos está hablando con Delcy [Rodríguez]", ahora presidenta encargada de Venezuela.

Ana Cabanillas Zapatero tensa a los socios de Gobierno: Sumar exige más explicaciones ante un PSOE que avala al expresidente La declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional ha aumentado las distancias entre los socios de Gobierno. El expresidente negó todas las acusaciones en sede judicial y en un comunicado remitido a los medios; unas explicaciones que no convencieron en Sumar, frente a un PSOE que sí se dio por satisfecho. El ala minoritaria de la coalición carga ya abiertamente contra el exdirigente socialista, acusándole de no haber dado "ni una sola palabra de explicación", y señalando que su actividad es "moralmente reprochable", más allá de que "sea legal o no".

Iván Gil El entorno de Zapatero asocia las joyas encontradas en su despacho a un regalo de Arabia Saudí en 2007 Fuentes del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero enmarcan las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho profesional como procedentes de una visita a España en 2007 del rey Abdalá bin Abdulaziz de Arabia Saudí. Valoradas en 1,3 millones de euros, ni el expresidente ni su familia las habrían tasado nunca, según sostienen, por lo que desconocían hasta ahora su valor. Se defiende asimismo por parte de estas mismas fuentes que este supuesto regalo responde a un tiempo con unos usos sociales diferentes y una cultura concreta, en referencia a Arabia Saudía. Como regalos institucionales, añaden, habrían acabado en sus “cajas institucionales”.

Sumar exige más explicaciones a Zapatero Sumar endurece el tono contra José Luis Rodríguez Zapatero y exige más explicaciones después de su declaración judicial y el comunicado de prensa, donde ha negado todas las acusaciones. La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha reclamado "más información" al expresidente de Gobierno, desmarcándose del apoyo cerrado que hasta ahora ha brindado el PSOE: "Zapatero es una persona que fue muy relevante para los progresistas en este país", detalló en los pasillos del Congreso. "Por tanto querríamos un poquito más que una declaración por escrito", defendió. El diputado de Sumar Alberto Ibáñez se pronunció en el mismo sentido, planteando más exigencias a Zapatero: "Que dé explicaciones y se pueda volver a confiar en él", defendió.

Los de Alberto Núñez Feijóo remarcan también que el magistrado "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación y que derivan de diversas y distintas fuentes de prueba". Entre ellos, recuerda el primer partido de la oposición, la liquidación tributaria y aduanera de las joyas por valor de 1,3 millones de euros que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraron en el registro a su despacho.

Mariano Alonso Freire El PP subraya que Zapatero "mantiene su pasaporte, pero también la imputación de sus delitos" El Partido Popular (PP) subraya a través de un comunicado que el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras su primera comparecencia este miércoles en la Audiencia Nacional ante el juez José Luis Calama, "mantiene su pasaporte, pero también la imputación de todos sus delitos".