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Opinión | Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski se reúne este jueves con los ministros de Defensa de la OTAN para pedir más apoyo a Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia denuncia 14 ataques contra estación de transporte de planta nuclear de Zaporiyia
Las autoridades rusas denunciaron hoy 14 ataques con drones ucranianos contra la estación de transporte de la planta nuclear que ocupan en la región ucraniana de Zaporiyia.
Los responsables de controlar la planta afirmaron que entre la tarde del 18 de junio y la pasada noche al menos 14 drones atacaron el lugar sin dejar víctimas mortales ni heridos.
Francia insta a Israel a dejar de atacar el Líbano y respetar el pacto Irán-EE.UU.
El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, instó este viernes a Israel a "cesar las hostilidades" en Líbano y respetar el acuerdo firmado por Estados Unidos e Irán, al tiempo que pidió a Washington que ejerza su influencia sobre Tel Aviv.
"Este acuerdo prevé el cese de las hostilidades, el Gobierno israelí debe respetarlo. Y los Estados Unidos tienen que ejercer toda la presión necesaria sobre el Gobierno israelí para que sea así", aseguró el jefe de la diplomacia gala en la emisora France Info.
La UE confirma contactos diplomáticos con el Kremlin de cara a futura negociación de paz
El gabinete del presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha llevado a cabo breves contactos diplomáticos con el Kremlin con vistas a abrir una vía de diálogo de cara a unas futuras negociaciones de paz, según confirmaron este jueves fuentes comunitarias. Estos contactos se llevaron a cabo por parte del equipo de Costa con el único objetivo de preparar el terreno de cara a defender los intereses de la UE una vez llegara el momento de sentarse a negociar, señalaron las mismas fuentes.
Costa explicó estos movimientos a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete durante la sesión de trabajo dedicada a Ucrania en la primera jornada de la cumbre que se celebró este jueves en Bruselas.
La UE enfría las negociaciones con Rusia pese a los supuestos contactos de Costa
Los líderes europeos cerraron filas este jueves a su llegada a la cumbre del Consejo Europeo en torno a una posición común: no hay condiciones para negociar con Rusia mientras Moscú no muestre una voluntad real de paz. Lo hicieron tras conocerse supuestos contactos entre asesores del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el Kremlin, según publicó el medio Bloomberg el miércoles. Para los líderes europeos, "esa no es la pregunta del momento", según valoró el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, quien insistió en que la prioridad es fortalecer a Ucrania en el campo de batalla.
Al menos dos muertos y una quincena de heridos en nuevos ataques de Rusia sobre Dnipropetrovsk
Al menos dos personas han muerto y otras 17 más han resultado heridas como consecuencia de nuevos ataques del Ejército ruso sobre la provincia de Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania, colindante con las zonas ocupadas. El gobernador de Dnipropetrovsk, Oeksandr Ganzha, ha informado en redes sociales de que las fuerzas rusas han empleado fuego de artillería, drones y misiles para acometer sus ataques sobre la provincia.
Rusia dice que continuarán "ataques masivos" a Ucrania en respuesta a acciones de Kiev
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró este jueves que Rusia continuará efectuando con regularidad ataques masivos contra objetivos en Ucrania en respuesta a las acciones de Kiev, que lanzó horas atrás el mayor ataque con drones contra Moscú. "No es casual que el presidente (Vladímir Putin) anunciara hace un tiempo, tras otro acto terrorista de Kiev, que ahora llevaremos a cabo ataques masivos de forma regular contra objetivos de los que depende directamente la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas ucranianas", dijo el diplomático, citado por las agencias rusas. Lavrov comentó así el ataque ucraniano contra la capital rusa y la región de Moscú, que dejó 17 heridos, causó un incendio en una refinería y provocó daños a la infraestructura civil capitalina.
Von der Leyen ve "cambiando la marea" en Ucrania, que recupera terreno en el frente
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este jueves que "las cosas están cambiando" en Ucrania, que "está resistiendo en el frente, incluso recuperando territorio en algunos puntos". Von der Leyen hizo estas declaraciones a su llegada a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y al del Consejo Europeo, António Costa. "Rusia está levantando de nuevo un telón de acero, pero ahora es un telón de acero digital sobre su propio pueblo", añadió Von der Leyen, en referencia al cierre de internet y el bloqueo de Telegram por parte del Kremlin.
Ucrania lanza su mayor ataque contra Moscú en dos años
Ucrania lanzó este jueves su mayor ataque con drones contra Moscúde los dos últimos años, lo que provocó al menos 17 heridos, varios incendios en la capital rusa y sus alrededores y perturbó los principales aeropuertos, con cientos de vuelos retrasados. Entre los heridos figuran tres menores, según datos oficiales. Además, varios drones alcanzaron una importante refinería moscovita, por segunda vez esta semana. El ataque a la refinería es una "respuesta plenamente justificada a los ataques rusos contra nuestras ciudades", declaró en sus redes sociales el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. (Seguir leyendo)
Rusia retorna a Ucrania los restos mortales de 522 soldados caídos
Rusia entregó este jueves a las autoridades de Kiev los restos mortales de 522 soldados ucranianos caídos cuyos cadáveres habían sido recogidos por los militares rusos del campo de batalla, según informó el órgano del Estado ucraniano que se ocupa de los prisioneros de guerra.
Los cadáveres retornados serán ahora sometidos a pruebas forenses para determinar sus identidades y que éstos puedan ser retornados a los familiares, como es habitual tras estas entregas que se llevan a cabo de forma periódica entre los dos bandos.
Kallas evita la confrontación con Israel y apela a una relación "constructiva"
La Alta Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad Común, Kaja Kallas, ha reaccionado a la ruptura de relaciones diplomáticas con ella anunciada por Israel reivindicando el diálogo como "base de la diplomacia" y reafirmando la condena de la Unión Europea a los "asentamientos ilegales" israelíes en Cisjordania.
La jefa de la diplomacia europea se ha referido a su homólogo de Israel, Gideon Saar, recordándole que "la Unión Europea e Israel tienen mucho" que les une, y mostrándose dispuesta a "continuar" con el diálogo y el compromiso de las relaciones bilaterales "de manera respetuosa y constructiva".
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