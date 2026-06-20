El juez Peinado retira el pasaporte a Begoña Gómez al ver riesgo de fuga ante una posible condena máxima de 16 años

Archivo - La esposa del presidente del Gobierno de España, Begoña Gómez, durante la presentación de la plataforma de ‘Lideremos' / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido retirar el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su asistente en Moncloa, María Cristina Álvarez, como medida cautelar antes del juicio que se celebrará ante un jurado, según especifica en un auto de 20 de junio, al que ha tenido acceso esta redacción. En la resolución el instructor aprecia riesgo de fuga porque las penas que se le atribuyen van de los dos a los 16 años de cárcel.

El auto resalta que, sin descartar una sentencia absolutoria, la pena mínima es de dos años de prisión, por lo que para Peinado "no cabe duda de que ese sería el escenario más favorable para las acusadas. Ahora bien, en cualquiera de otra hipótesis, la pena superaría los dos años de prisión, lo que equivaldría a la imposibilidad de aplicar una suspensión de la ejecución de la supuesta pena privativa de libertad, dando lugar a un ingreso en un establecimiento penitenciario".

Y este es el motivo por el que el magistrado ve posible que por parte de "las acusadas se trate de eludir la acción de la justicia, cumpliéndose el riesgo de fuga, que se trata de evitar con la adopción de una medida cautelar. Por ello, Peinado dicta la retirada "de cuantos pasaportes pudieran disponer, cualquiera de las nacionalidades a las que pertenezcan, tanto de carácter ordinario como de carácter diplomático, con prohibición expresa de expedir uno nuevo".

Juan Carlos Peinado, juez, en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla / José Luis Roca

Peinado considera que hay riesgo de fuga, sobre todo porque "la condición de actual presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección, o acompañamiento de los agentes de los cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga".

El auto sostiene, en el mismo sentido, que la asistente en Moncloa también podría eludir la acción de la justicia, ya que tiene "una estrecha vinculación personal" con Begoña Gómez. Y por este motivo el instructor le atribuye "una situación similar a ella, a los efectos de disponer igualmente de los mismos medios para fugarse".

No puede salir de España

Asimismo, el instructor acuerda "la prohibición de salida del territorio nacional", tanto de Begoña Gómez como de María Cristina Álvarez, " por lo que "oficia a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares, para que se evite incumplir con esta obligación". También obliga a ambas que comparezcan cada quince días en el juzgado madrileño.

La asesora de Begoña Gómez en Moncloa Cristina Álvarez saliendo de declarar a los juzgados de Plaza de Castilla, a 26 de febrero de 2025, en Madrid. / efe

En la resolución, Peinado dicta la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, María Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. En el caso de la mujer de Pedro Sánchez, el magistrado le atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

En el auto, el instructor concluye que los diferentes indicios "permiten sostener provisionalmente" que Begoña Gómez "solicitó, aceptó y aprovechó de forma estable la dedicación de una empleada retribuida por Presidencia a tareas ajenas al cometido institucional del puesto: interlocución con universidades, patrocinadores y partners; seguimiento de la cátedra; gestiones sobre el software; asistencia a reuniones técnicas; y desarrollo del proyecto tecnológico que después aparece vinculado con marcas, dominio y mercantil de titularidad exclusiva de la propia investigada".

"Es más", prosigue el auto, "hay al menos indiciarias evidencias de que fue ella [Begoña Gómez] quien solicitó la contratación de María Cristina Álvarez, precisamente por su relación de confianza con ella".

En cuanto al software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Peinado afirma en su resolución que Begoña Gómez, "presuntamente, desarrolló todos sus actos desde un primer momento para apoderarse del programa, utilizando para ello recursos públicos de la Universidad".

A María Cristina Álvarez le acusa de los mismos cuatro delitos que a Begoña Gómez, y a Barrabés de dos de ellos: tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

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