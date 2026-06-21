Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania tacha de "error estratégico" que Polonia retire una condecoración a Zelenski

El Gobierno ucraniano ha criticado la retirada por parte del presidente polaco Karol Nawrocki de la máxima distinción al mérito de Polonia, la Orden del Águila Blanca, al líder ucraniano Volodímir Zelenski debido a la crisis diplomática que atraviesan ambos países, y la ha calificado de "error estratégico". El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, expresó en Facebook su malestar por unos pasos "injustificados, impulsivos y desdeñosos" que no se refieren a Zelenski, sino "primariamente al Estado ucraniano" y que sólo benefician a Moscú. Por ello, anunció, ha decidido devolver la Orden al Mérito de la República de Polonia, que le fue concedida en octubre de 2022, señaló.

"Durante un año y medio hemos estado trabajando activamente para resolver contradicciones, despolitizar asuntos históricos, desbloquear labores profesionales y científicas, labores de búsqueda y exhumación y de reenterramientos a petición de la parte polaca", afirmó, en alusión a las tensiones por cuestiones históricas que han desembocado en la crisis actual.