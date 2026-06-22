Sánchez “cruza los dedos” para que llegue el sexto pago de los fondos europeos antes de septiembre

Los fondos europeos de recuperación son para el Gobierno una suerte de “presupuesto bis”. Una “palanca” en la que fundamentan en buena medida las cifras del crecimiento económico y por la que se convirtió en una máxima no adelantar elecciones antes de culminar todos los desembolsos pendientes. El último de ellos se espera a finales de agosto. “Cuando acabe el verano habremos culminado una empresa extraordinaria”, ha asegurado Pedro Sánchez esta mañana durante un acto sobre el impacto que el Plan de Recuperación. Un calendario que hasta ahora situaba a finales de año.

El jefe del Ejecutivo ha mostrado su esperanza en que en las próximas semanas se materialice el sexto pago de los fondos europeos, que será el último, y por lo que dijo “cruzar los dedos”. Una solicitud que se realizará tras haber cumplido “nueve de cada diez” de las reformas pactadas con la Comisión Europea para recibir estos desembolsos, según anunció. "El próximo 31 de agosto, habremos desplegado toda la potencia del Plan de Recuperación. Nuestra economía habrá culminado un proceso de modernización y de transformación sin precedentes", aseguró.

"No solo estamos creciendo más, estamos creciendo mejor. Nada de esto habría sido posible sin el impulso de los fondos Next Generation: una de las mejores ideas que la Unión Europea ha puesto en marcha", ha defendido. En esta línea, añadió que "somos la gran economía europea que más transferencias ha recibido en relación a su PIB", con más de 60.000 millones de euros, y que cerca del 43% de los fondos ha ido a PYMES y a autónomos, "alrededor de 30.000 millones de euros".

De estas cantidades, el jefe del Ejecutivo ha puesto en valor que "supimos elegir bien" al dedicar "dos de cada tres euros a la transición verde y digital". Algo que ha contrastado con "la España del pelotazo" para dar paso "a la España del trabajo y del emprendimiento".

Para Sánchez, el plan de recuperación ha cumplido su principal objetivo al empujar a España como "la economía europea que más ha crecido desde los niveles precovid: un 8,5%". Un 40% más que la media de la eurozona y 22 veces más que Alemania, según comparó.

Presupuestos y escudo social

Sánchez acudió a este acto en medio de la última tormenta política, originada por la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y de imponerle como medida cautelar la entrega de su pasaporte y la prohibición de salir de España, así como de la sentencia por el caso mascarillas, con 24 años de prisión a José Luis Ábalos. Sin embargo, ha evitado referirse a los casos judiciales.

Sí se ha referido Sánchez a las cuentas públicas para insistir en que "este Gobierno se va a batir el cobre para sacar adelante unos Presupuestos que volverán a ser rigurosos en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y ecológico". Asimismo, ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para consensuar el decreto sobre la prórroga del escudo social, que se aprobará el próximo lunes en el Consejo de Ministros.

El Gobierno prevé así prorrogar hasta el 30 de septiembre algunas de las medidas del decreto anticrisis para paliar las consecuencias económicas por la guerra en Oriente Medio. Entre ellas, está sobre la mesa mantener las rebajas fiscales a los combustibles y las ayudas directas a los fertilizantes para frenar el alza en los precios de los alimentos, porque se da por hecho que, pese al acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, no se va a producir una corrección inmediata en los mercados.

Las exigencias de los socios coinciden en que se mantengan las actuales medidas, según las fuentes parlamentarias consultadas, con la prioridad de mantener las rebajas fiscales a los combustibles y las ayudas de 20 céntimos por litro de carburante a sectores específicos (transporte, agricultura, ganadería y pesca). A partir de ahí, algunos partidos volverán a plantear exigencias que no consiguieron pactar en la anterior negociación.

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