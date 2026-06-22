De momento, ha habido cuatro casos, en este Mundial, donde la política de entrada o no a un país organizador ha impedido total o momentáneamente, el que se permita ingresar a uno de los tres, EEUU, Canadá y México.

El último es el único donde no ha habido, hasta ahora, ningún problema. Es cierto que las leyes de cada lugar son diferentes y, en eso no podemos estar con quienes critican a FIFA, por no permitir una libre circulación. Pero, no es ese ente, como tampoco lo es el Comité Olímpico Internacional, quienes tienen el poder de permitir entrar o no a individuos.

Lo que sí tienen es el de impedir que compita una federación específica, como Rusia, pero, en cuanto se trata de particulares, la legislación de cada Estado va a ser la que prime. Por lo tanto, dejémonos de criticar y conozcamos los hechos.

Canadá, un país de lo más abiertos del mundo, pero también de los más inflexibles en cuanto a los incumplimientos, ha impedido que Thomas Partey, jugador de Ghana, pueda entrar a su territorio, y no solo por la autoridad inicial, sino que, en apelación, también un Juez ha dictaminado que no podía ser admitido.

Se trata de un caso donde existe un procedimiento sobre abusos sexuales en el Reino Unido y Canadá, sabedor de esa situación, no le permite entrar. Sin embargo, sí podrá jugar en Estados Unidos con su selección, ya que no solo no se la ha impedido, sino que está con el resto de sus compañeros en el lugar de retiro estadounidense.

Como vemos, en un mismo caso, dos legislaciones diferentes. En otro asunto, el jugador de Coste de Marfil Elye Wadi, fue prohibido de entrada, también en Canadá, por supuestos amaños de partidos, pero, en una segunda decisión, sí se le ha permitido ingresar, por lo que podrá jugar con su selección, en la que fue titular en el primer partido del Mundial.

En Estados Unidos se ha prohibido la estancia, que no la entrada, a la selección de Irán, por lo que han tenido que cambiar su lugar de retiro, inicialmente decidido que fuera Tucson, Arizona, a Tijuana, en la frontera mexicano-estadounidense.

De ahí fueron a Los Angeles por la mañana y volvieron nada más acabar el partido. Complicado, pero se consiguió lo que ambos deseaban: control de residencia de los iraníes para los Estados Unidos, y jugar por parte de aquéllos.

Sin embargo, algunos jugadores tuvieron que pasar varias horas antes de poder entrar a suelo estadounidense y otros, oficiales y miembros de la delegación, no lograron el visado. Eso ya pasó cuando, en abril, se celebró el congreso de FIFA en Vancouver, y los canadienses no dejaron pasar al presidente de la federación iraní.

Finalmente, el árbitro somalí Omar Artan, no obtuvo el visado a los EEUU, por presuntos lazos con una guerrilla terrorista de aquel país y. tuvo que volver. Aunque, no solo de países africanos o asiáticos se trata, ya que muchos aficionados escoceses no han podido entrar por distintos motivos, casi todos por asuntos penales, leves o no tan leves…

En fin, que estamos ya de lleno en el Mundial y hay que disfrutarlo, porque ya todo es política en el deporte y, créanme, no se podría celebrar en ningún lugar si se rebuscara a fondo. Hoy recomiendo lo último de Luis Landero, una delicia que se llama “Coloquio de invierno”. Disfruten y cuídense.