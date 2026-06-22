Opinión | Sentencia
El PSOE critica la suspensión de la pena de Víctor de Aldama: "¿Sale a cuenta ser corruptor en España?"
Montse Mínguez asegura que el comisionista se libra de ir a la cárcel "porque así lo pidió el PP"
Celebra que "quien la hace la pague", pero lamenta el trato de favor para el empresario que colaboró con el tribunal
Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Begoña Gómez y sentencia del caso mascarillas
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha celebrado en un mensaje en X que "quien la hace la pague" en referencia a las condenas por parte del Tribunal Supremo (TS) al exsecretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama. Pero ha lamentado que el TS haya suspendido la aplicación de la pena a este último, en su opinión porque "así lo pidió el PP".
Mínguez asegura en su mensaje que "sinceramente, cuesta entender" que Aldama vaya a librarse de la cárcel, como ha decidido el alto tribunal y se pregunta si "¿sale a cuenta ser corruptor en España?"
La sentencia conocida esta mañana condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García a 19 años de prisión y a Aldama solamente a cuatro años y medio. Pero ni siquiera entrará en prisión por su colaboración con el tribunal, lo que ha facilitado la condena de los demás imputados en el llamado caso Mascarillas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Valencia Basket vuelve a batir un récord histórico en la Liga Endesa
- Hugo Guillamón saldrá de Croacia este verano
- Liada Mundial en la selección de Senegal
- Dieng y Sato abren nuevos mercados en un Valencia CF que sigue distanciado de Sudamérica
- Las alternativas que maneja el Celta de Vigo al fichaje de Jesús Vázquez
- El ciclón taronja quiere la Liga
- El mercado condiciona el arranque de LaLiga en el Valencia CF
- Horario y dónde ver el FC Barcelona - Valencia Basket de la Final del Playoff ACB