Feijóo apunta a la posible imputación de Sánchez y le exige elecciones generales

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, fue directo al grano en su primera intervención en el debate sobre los casos de corrupción que salpican al PSOE. Aseguró que los escándalos "no son piedras en el camino, sino su corrupción", le espetó a Pedro Sánchez; también le conminó de nuevo a disolver las Cortes y convocar elecciones generales, "es lo único que se espera de usted"; le reprochó su "soberbia" y su "indignidad", tras un discurso, el del jefe del Ejecutivo, que tildó de "mitin"; y por último, pero no desde luego menos importante, alentó, por primera vez en el hemiciclo, la posibilidad de que el propio presidente del Gobierno termine siendo imputado.

Un eventual escenario ante el que le preguntó abiertamente si entonces evitaría que el Congreso de los Diputados concediese el suplicatorio, el trámite necesario para que el Tribunal Supremo (TS) pueda investigar a un parlamentario, que se activó por última vez en el caso del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ahora condenado a 24 años de cárcel.

Feijóo le reprochó a Sánchez que hubiese llegado "con su ministro plenipotenciario condenado" y le replicó con sarcasmo una de sus afirmaciones más enfáticas, cuando aplaudido por su bancada y los ministros socialistas (no así los de Sumar) afirmó: "Cómo no vamos a continuar". El líder de la oposición le espetó en forma de interrogación retórica: "¿A continuar delinquiendo?".

El presidente del PP volvió a poner su propio currículum político como garantía de limpieza y honradez, aludiendo a sus trece años al frente de la Xunta de Galicia. "Pongo mi propia experiencia, la de no haber metido nunca la mano en la caja", sentenció al respecto. Un punto que aprovechó para apelar a los socios del Ejecutivo, recordándoles su apoyo a un presidente, explicó, "para garantizar la limpieza institucional". Feijóo aludió al discurso de Sánchez en la moción de censura a Mariano Rajoy en el año 2018, pidiéndole de antemano y con sarcasmo "disculpas por el plagio", para con sus mismas palabras de entonces, decirle: "¿Qué más tiene que pasar para que entienda que su permanencia en la Presidencia del Gobierno es imposible?".

Además de todo eso, Feijóo señaló al presidente y secretario general del PSOE como el "nexo corruptor". Y clamó: "Si han robado hasta en la pandemia, si está imputado hasta su faro moral", afirmó en referencia al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El líder de los populares concluyó sobre Sánchez: "La responsabilidad política la tiene toda usted". Y tras aludir a la decencia como una "condición previa" a los posicionamientos ideológicos de cada actor del arco parlamentario, volvió a dirigirse al escaño azul para decirle a Sánchez: "Qué desgracia ha sido usted para este país".

Abascal acusa a Sánchez de maniobrar para "adulterar" las elecciones

Como ocurre siempre, a continuación de Feijóo intervino el presidente de Vox, Santiago Abascal, como representante del tercer partido de la Cámara baja. El líder de la extrema derecha aludió varias veces, como en él es habitual, al suegro de Sánchez, fallecido en 2024, y a sus negocios de saunas, algo que también volvió a hacer Feijóo. Ambos vincularon de nuevo ese negocio del padre de Begoña Gómez con presuntas actividades delictivas o irregulares y o conextaron con los actuales casos de corrupción.

Abascal, por su parte, fue más allá y acusó al presidente de estar maniobrando para alterar de manera fraudulenta en resultados de las próximas elecciones generales, algo en lo que llegó a implicar a terceros países como Cuba. "Afirmo que ya ha llegado lo peor. Pedro Sánchez, en connivencia con varios de sus cómplices en otras tramas, está maniobrando para adulterar y maniobrar las próximas elecciones y mantenerse fraudulentamente en el poder. Lo puedo decir más claro: Sánchez está actuando para robar las próximas elecciones en España", concluyó.

Por otra parte, el líder de Vox aludió también a la trama de las cloacas y a la 'fontanera' de Ferraz, Leire Díez. "A estas alturas creo que se puede decir que lo único que han combatido ustedes es a los jueces, a los fiscales, a los policías, a los guardias civiles, a los periodistas y a los políticos que han investigado y que han denunciado su corrupción", afirmó al respecto.

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