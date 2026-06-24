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Opinión | Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, asegura que su país está dispuesto a reanudar "en cualquier momento" las negociaciones con Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
El Kremlin señala Kremlin que la situación es cada vez peor para Kiev
La situación en el frente de batalla es cada vez peor para Ucrania y pronto se tornará irreversible, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al señalar que por esto Kiev se concentra en atacar cada vez más la retaguardia rusa.
"La situación en el frente es tal que empeora cada día más para el régimen de Kiev. La dinámica es evidente: nuestros militares avanzan a todo lo largo del frente. Y en determinado momento arrancarán procesos irreversibles para el régimen de Kiev", afirmó en declaraciones a la agencia rusa TASS.
Ataques de drones ucranianos dejan sin electricidad la ciudad portuaria de Sebastopol
La ciudad portuaria de Sebastopol, base de la Flota del Mar Negro de la Armada Rusa, se quedó hoy sin electricidad tras un nuevo ataque masivo de drones ucranianos contra la anexionada península de Crimea, según informó el gobernador local, Mijaíl Razvozháev.
"A consecuencia del ataque enemigo contra nuestra infraestructura energética la ciudad quedó temporalmente sin servicio eléctrico", escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa.
Putin está abierto a negociaciones con Ucrania
El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló este martes que Rusia está dispuesta a continuar las negociaciones de paz con Ucrania a pesar de los masivos ataques con drones e incluso misiles que se han intensificado en las últimas semanas. El líder ruso señaló durante una reunión con el gobierno que Ucrania al atacar Rusia trata de crearse condiciones favorables en caso de reanudarse las negociaciones para la paz.
Ucrania dice haber destruido un puente ferroviario sobre el Canal de Crimea del Norte
Las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército ucraniano aseguraron este martes haber destruido un puente ferroviario que conecta ambos lados del Canal de Crimea del Norte, en la parte meridional de esta península del mar Negro, que pertenece a Ucrania y que Rusia se anexionó en 2014. "El puente ferroviario sobre el Canal de Crimea del Norte ha dejado de existir", se lee en las redes sociales de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania. La destrucción del puente también ha sido anunciada por el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Defensa Nacional de Ucrania, el militar Andrí Kovalenko, que tampoco ha dado más detalles sobre la operación a parte de atribuirle la autoría a las Fuerzas de Operaciones Especiales. Ninguna de las dos fuentes ofrece detalles sobre el momento en que se llevó a cabo el ataque.
Putin apunta una "modernización" del arsenal nuclear de Rusia en plan invasión de Ucrania
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha apuntado este martes a una "modernización" de la triada nuclear rusa, que hace referencia a los misiles en tierra, los proyectiles transportados por bombarderos estratégicos y los misiles balísticos SLBM, lanzados desde submarinos propulsados con energía nuclear. "De acuerdo con nuestro programa armamentístico estatal, la triada nuclear está siendo modernizada de forma consistente", ha afirmado el mandatario, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias Interfax.
En este sentido, ha explicado que esta modernización implica a las fuerzas terrestres, además de al potencial de combate del país y de sus fuerzas aeroespaciales, una medida que llega mientras avanza la invasión de Ucrania. "La Armada está creciendo", ha asegurado.
Zelenski no acudirá a conferencia para reconstrucción de Ucrania que se celebra en Polonia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no acudirá a la Conferencia sobre la Reconstrucción de Ucrania que se celebrará este jueves y viernes en la ciudad polaca de Gdansk, una ausencia particularmente sonada en esta cita anual que tiene como objetivo movilizar inversiones y en la que participan mandatarios y dirigentes de centenares de países, instituciones y empresas. Zelenski sí viajó en los dos últimos años a las Conferencias sobre la Reconstrucción de Ucrania que se celebraron en Berlín y Roma.
La ausencia de Zelenski de esta cita anual clave para el futuro económico de Ucrania se producirá en un contexto marcado por la crisis diplomática que viven Kiev y Varsovia por el malestar que causó en Polonia la decisión del presidente ucraniano de dar a una unidad de las fuerzas especiales de su Ejército el nombre de un grupo nacionalista ucraniano de la II Guerra Mundial implicado en matanzas de civiles polacos.
Moscú dice estar dispuesto a reanudar "en cualquier momento" las negociaciones con Ucrania
El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que su país está dispuesto a reanudar "en cualquier momento" las negociaciones con Ucrania, estancadas desde febrero pasado debido a la implicación del país mediador, EEUU, en la guerra en Irán. "Estamos dispuestos a reanudar en cualquier momento (las negociaciones con Ucrania) en el punto en el que las dejamos", dijo Lavrov durante una mesa redonda en la Academia Diplomática. Insistió, entre otras cosas, en la postura de que Ucrania debe ser neutral, un país al margen de bloques militares, en alusión a la OTAN, y con un estatus no nuclear. Además, llamó a "reconocer la nueva realidad geopolítica como resultado de la libre expresión de la voluntad popular de la población de Crimea, Donbás (Donetsk y Lugansk) y Novorossía (Jersón y Zaporiyia)" (las cinco regiones ucranianas anexionadas).
A su vez, calificó de "groseras" y "poco realistas" las demandas interpuestas por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien planteó en una carta abierta al jefe del Kremlin, Vladímir Putin, un inmediato alto el fuego y negociaciones directas.
Al menos tres muertos y 19 heridos por un ataque de Rusia contra Krivói Rog, ciudad natal de Zelenski
Al menos tres personas han muerto y otras 19 han resultado heridas este martes por un ataque perpetrado por las fuerzas rusas contra la ciudad de Krivói Rog, situada en la provincia de Dnipropetrovsk y ciudad natal del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. El gobernador de la provincia, Oleksander Ganzha, ha indicado en un comunicado que el balance de fallecidos ha ascendido a tres y ha matizado que otros dos hombres, de 30 y 39 años, se encuentran hospitalizados en estado grave. Además, una mujer de 62 años está en "condiciones extremadamente graves".
Ataques ucranianos dejan sin luz varios municipios de Crimea
Los ataques ucranianos han dejado sin electricidad a varios municipios en el oeste y norte de la anexionada península de Crimea, según informó hoy la empresa eléctrica estatal Krimenergo. "Debido a fallos tecnológicos en las redes eléctricas tuvo lugar la desconexión de los consumidores de los distritos urbanos de Yevpatoria, Saki, Krasnoperekopsk, Dzhankoi", indicó la compañía en las redes sociales. Según Krimenergo, los especialistas de la empresa trabajan en el restablecimiento del servicio, trabajos que esperan concluir en el transcurso de las próximas 24 horas.
Rusia asegura haber derribado143 drones ucranianos sobre nueve regiones y los mares Negro y Azov
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 143 drones ucranianos de largo alcance sobre ocho regiones rusas, sobre la anexionada península ucraniana de Crimea y los mares Negro y Azov, según informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la noche (...) las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 143 drones ucranianos de ala fija", indicó el mando castrense ruso en una nota publicada en su canal de MAX, la red de mensajería rusa. Las autoridades locales rusas no reportaron daños materiales ni víctimas durante los ataques ucranianos. Se trata de un ataque menor que el de la víspera, cuando Defensa aniquiló 301 drones ucranianos, 80 de los cuales se dirigían a la capital rusa, que se ha convertido en uno de los principales objetivos por parte de Kiev.
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