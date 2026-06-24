LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

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Tenso cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Congreso por la corrupción en el PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha redoblado el ‘y tú más’ frente al PP no solo relatando los casos e investigaciones en su contra, sino acusando a su presidente de “tolerar” y hasta “beneficiarse” de la corrupción. Durante el turno de réplica en el debate del Congreso sobre los casos judiciales que cercan al PSOE y después de que Feijóo volviese a pedir su dimisión, el jefe del Ejecutivo ha optado por la estrategia bumerán: “Usted es el pasado y el futuro de la corrupción” dijo para concluir que “no es el fin de la corrupción, es el regreso”. A la ofensiva y remontándose a la foto de Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado, su campaña “para erosionar” a las candidaturas rivales en las primeras elecciones gallegas a las que se presentó o las investigaciones a miembros de su gobierno autonómico. “Usted no juega limpio, nunca ha jugado limpio en su actividad política”, le replicó a un impasible líder de la oposición en su escaño, aun mostrando en ocasiones su sorpresa por lo que estaba escuchando y algunas sonrisas irónicas. En esta línea, relató que "no paran" de anticipar "informes judiciales". "¿Cómo obtiene usted todas estas informaciones, quién se las filtra y, lo más importante, a cambio de qué?", preguntó para reprochar que se participe de "prácticas ilegales" sin "disimularlo". "Tener acceso a información protegida bajo secreto de sumario no es algo de lo que se pueda presumir en el Estado de derecho", concluyó. Sánchez puso especialmente el foco en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la investigación a su pareja, Alberto González Amador. Primero, porque tras cuestionar su predecesor, Pablo Casado, las comisiones en mascarillas del hermano de la presidenta madrileña, habría llegado a la Presidencia porque “asumía que usted no podrían en cuestión esos casos de corrupción”. Segundo, por no pedir responsabilidades por las actividades de González Amador. “Hostigan a mi mujer por llevarse cero euros de su trabajo y protegen a quienes se llevan millones”, reprochó. Más información