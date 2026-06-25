Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Lukashenko cuenta que se reunió con "representantes" de Zelenski y les trasladó la necesidad de entenderse

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha contado este jueves que se reunió con una delegación ucraniana en Minsk para abordar el aumento de las tensiones entre ambos países y que les trasladó la necesidad entenderse. "Si nos arrastran a la guerra, será una completamente diferente", ha dicho.

Lukashenko ha revelado que "recientemente" viajaron hasta la capital de su país "representantes" de su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, a quienes afeó las últimas declaraciones de este, que parecen estar motivadas por su interés de "arrastrarles" a la guerra, ha dicho, según recoge la agencia de noticias Belta.