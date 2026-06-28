Vencer en la derrota

Ser el primero, ganar, de eso se trata en la Fórmula 1, como en cualquier otro deporte. La sonrisa en el rostro de Russell tras su triunfo en el RedBull Ring, que le ayuda a recortar hasta los 40 puntos la diferencia en el mundial con su compañero en Mercedes, así lo demuestra. Pero ocurre, a veces, que no ser el primero en cruzar la línea de meta también puede llegar a ser motivo de alegría. En Austria tres pilotos transmitieron esas buenas vibraciones, a pesar de que no vencieron.

Verstappen fue uno de ellos. El holandés acabó segundo, cerca de Rusell, sin ser una amenaza para el inglés, pero feliz por cómo su RedBull le permitió volver a demostrar un alto grado de competitividad. Y todo ello a pesar de que el sábado un fallo en su monoplaza le hizo estamparse en la última curva y le dejó sin conseguir una pole position que acariciaba. Pero en carrera se resarció y especialmente disfrutó y nos hizo disfrutar a todos batallando y derrotando a Lewis Hamilton. El Ferrari, actualizado para la pista austríaca, no estuvo al nivel y los coches rojos que salían segundo y tercero acabaron, de forma decepcionante para los tiffosi, fuera del podio.

Antonelli fue otro de los que acabó sonriendo, a pesar de no ganar. Kimi fue el gran damnificado por el accidente de Max en la crono, ya que el joven italiano se quedó sin poder hacer su último intento para conseguir la pole debido a la salida de la bandera roja que dio fin a la Q3. En la carrera, el joven de Bolonia se descontroló en la primera parte, con constantes salidas fuera de pista que le podrían haber supuesto alguna sanción por superar los límites. Pero Kimi, tal vez inspirado por la frialdad al volante del austríaco Niki Lauda –el hombre que corría con la calculadora–, supo calmarse: corrió lo justo para minimizar daños y pudo llegar al tercer peldaño del podio.

Fernando Alonso

Alonso fue el tercer ganador en la derrota. Resulta difícil de creer, sí, especialmente cuando al ver la clasificación se observa que fue el último y que los líderes le doblaron tres veces. Pero Fernando lanzó el sábado en la radio un mensaje que muestra su deseo de seguir intentándolo. Sabiendo todo el padock que en Aston Martin no llegará ni una mejora hasta después del mes de agosto, es esperanzador que el asturiano soltara: “Nos estamos acercando”.

Entre tanta alegría a pesar de no ganar, sí que hay unos derrotados: los seguidores de Alonso que pagan religiosamente su suscripción para seguir en directo el mundial y que desde la carrera de Miami están huérfanos de las declaraciones del asturiano por su desencuentro con DAZN. Es muy triste que ocurra esto con tanto especialista del marketing y las PR pululando por el mundo.