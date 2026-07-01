Empieza el curso valencianista

Hay tradiciones que no fallan. Septiembre tiene los cuadernos forrados, los anuncios de material escolar y los niños prometiendo que este año sí harán los deberes desde el primer día. Julio, en cambio, tiene otra liturgia: la vuelta al trabajo del Valencia CF. Que, en el fondo, se parece muchísimo a la vuelta al cole.

Porque el primer día de pretemporada siempre tiene ese aroma a primer día de clase. Caras de sueño, reencuentros, sonrisas para la foto, propósitos de año nuevo adelantados y esa incómoda sensación de que el verano ha durado exactamente dos tardes. Sobre todo para un profesor Corberán preparado para impartir clase.

Luego llega la realidad. Esa que cada año estremece al valencianismo cuando llega la pretemporada.

El reconocimiento médico es el equivalente al profesor repartiendo los primeros exámenes sorpresa. Ahí se descubre quién ha hecho los deberes durante las vacaciones y quién ha confundido el plan físico con un tour gastronómico por el Mediterráneo. Siempre hay algún kilo de más, alguna carrera que cuesta un poco más de la cuenta y algún gesto que delata que el aire acondicionado del salón ha trabajado bastante más que la bicicleta estática.

Y todo eso con el añadido de un verano valenciano capaz de hacerte sudar simplemente por pensar en correr. Las primeras sesiones en Paterna son una mezcla entre entrenamiento y supervivencia. El balón quema, el césped desprende calor y cada serie física parece diseñada por alguien que claramente no tiene que hacerla. Este año se sumarán Girona y Reino Unido a esa preparatoria estival. Pero si el esfuerzo físico ya es importante, el trabajo en los despachos lo es todavía más.

Carlos Corberán da instrucciones a su equipo en Mestalla frente al Barcelona / LALIGA

Porque el Valencia vuelve a clase con demasiados alumnos para un aula que ya estaba llena. La plantilla necesita hacer hueco. Mucho hueco. Cerca de ocho futbolistas deberían salir durante las próximas semanas para que el equipo tenga sentido deportivo... y también económico.

Y ahí aparece otro clásico del verano valencianista: los alumnos repetidores y los que no superan curso.

Regresan futbolistas como Canós, Alberto Marí, Cenk…que el curso pasado hicieron las maletas rumbo a otros equipos con la esperanza de convencer a alguien de que tenían sitio en Mestalla. Vuelven después de sus cesiones –y algunos lesiones- y, salvo sorpresa mayúscula, regresan exactamente al mismo punto del que salieron: sin un sitio claro en el proyecto y esperando que aparezca un destino definitivo antes de que cierre el mercado. Y los Raba, Santamaría, Diakhaby… que no cuentan y hay que darles boleto.

Es como ese compañero que cambia de instituto durante un trimestre y vuelve en septiembre para descubrir que su pupitre ya lo ocupa otro. O como los que pensaban que aprobaban y los cambian de cole.

Mientras tanto, el entrenador intenta pasar lista, preparar exámenes y construir un equipo competitivo con una plantilla que todavía está lejos de parecer definitiva. Una misión que exige paciencia, imaginación y probablemente algún milagro.

Porque la pretemporada siempre vende ilusión, pero también recuerda que el fútbol profesional no entiende de vacaciones. El tiempo corre deprisa, la Liga espera a la vuelta de la esquina y los deberes pendientes siguen acumulándose encima de la mesa.

Así que sí, el Valencia ya ha vuelto al cole. Ahora falta comprobar si este curso llega con los libros completos... o si, como tantas otras veces, tocará improvisar los apuntes cuando las clases ya hayan empezado.

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