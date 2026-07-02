El Senado de Bolivia crea una comisión para investigar las "presuntas influencias" de Zapatero en el país

El Senado de Bolivia ha aprobado la creación de una comisión especial de investigación encargada de "indagar las presuntas gestiones de influencia ejercidas" en el país por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "y otros actores nacionales o extranjeros".

La Cámara quiere investigar la presunta influencia que ejerció el exmandatario español en Bolivia para supuestamente favorecer a la empresa peruana Grupo Gloria, a cambio de 200.000 euros entre 2024 y 2025, como "contraprestación económica" del conglomerado para mediar con la administración boliviana por causas judiciales que tenía abiertas en este país.

Según ha informado en un comunicado, la comisión estará integrada por seis senadoras y senadores, con representación de las distintas fuerzas políticas del Senado. "Cada bancada deberá acreditar a sus representantes para la conformación definitiva de esta instancia, que contará con un plazo de hasta tres meses para desarrollar la investigación y presentar un informe final al pleno camaral", ha detallado.

Alianza Libre, el principal partido de la oposición en Bolivia, solicitó la creación de una comisión dentro del Senado para investigar a Zapatero y "solicitar, a través de la Cancillería, toda la documentación de las investigaciones --que se realizaron-- en España", tal y como anunció la semana pasada la líder de la formación en la Cámara Alta, Tomasa Yarhui.

"Para nosotros es de vital importancia este tema para que se pueda investigar y sancionar. Estamos estableciendo que primero se deben investigar los hechos antes de consolidar la justificación de los delitos", añadió, en declaraciones recogidas por el diario boliviano 'El Deber'.

Luis Arce lo negó

El expresidente de Bolivia Luis Arce afirmó que no trató con José Luis Rodríguez Zapatero "ningún litigo judicial" con la empresa peruana Grupo Gloria tras el informe de la Policía española que apunta que el exlíder socialista recibió 200.000 euros entre 2024 y 2025 como "contraprestación económica" del conglomerado para mediar en causas judiciales que tenía abiertas en este país.

En un comunicado, Arce, en prisión preventiva desde diciembre por desvío de fondos durante su etapa como ministro de Economía, negó además estar involucrado en "ningún tráfico de influencias que haya favorecido" a Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE), la compañía del Grupo Gloria con sede en Bolivia, ni ninguna "otra empresa privada".

Asimismo, subrayó que su relación con el expresidente español se circunscribe al ámbito institucional y político. Según explicó, "las últimas conversaciones" que mantuvo con Zapatero fue en el marco "de los esfuerzos realizados por miembros del Grupo de Puebla para mediar en la crisis interna" por la que atravesaba el Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2025.

El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) precisa que el presunto pago a Zapatero se justificó con "un contrato simulado con una sociedad interpuesta", llamada Focus Social Research, por la "prestación de servicios de asesoría" e indican que el exlíder socialista realizó gestiones para conseguir una reunión a directivos del Grupo Gloria con autoridades bolivianas.

Los investigadores hacen hincapié en que el procedimiento judicial seguido era contra una empresa de ese grupo peruano en Bolivia, Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE), por competencia desleal tras una demanda presentada por la Fábrica Nacional de Cementos (FANCESA). El Grupo Gloria es un conglomerado de empresas con base en Lima, la capital peruana, y con inversiones en varios países de Sudamérica en diversos sectores, como alimentos, cemento, agroindustria, papeles y cartones y transportes.

Fuente: El Periódico