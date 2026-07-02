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DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE
Redactor de la sección de Política
Jefa de redacción de El Periódico de España
Jefa de Tribunales de El Periódico de España.
Periodista político, especializado en la información parlamentaria del Congreso y el Senado
Redactor de la sección de Política de EL PERIÓDICO
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al partido y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, la investigación de la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio, y el de su hermano, David Sánchez, que está a la espera de sentencia.
En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.
Fuente: El Periódico
Marlaska sitúa la trama de Leire Díez "fuera de Interior", respalda a Mercedes González y duda de presiones a UCO
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha situado la trama de la exmilitante del PSOE Leire Díez "fuera del Ministerio del Interior", según ha dicho en una comparecencia en el Senado en la que ha vuelto a respaldar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y ha cuestionado que se presionara a la Unidad Central Operativa (UCO) desde la cúpula del Instituto Armado.
La acusación popular se opone a que Begoña Gómez pueda salir de España por "fundado riesgo de fuga"
La acusación popular ha mostrado su "oposición definitiva y total" a que el juez Juan Carlos Peinado, que ha enviado a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda autorizarle salir de España, como ella le ha solicitado, porque consideran que existe un "fundado riesgo de fuga".
El permiso a Begoña Gómez para la graduación de su hija confunde a las acusaciones: informan a favor y luego rectifican alegando un "error"
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, espera que en los próximos días el juez que la ha sentado ante un tribunal del jurado por cuatro delitos de corrupción decida si le concede o no autorización (y devolución de su pasaporte) para que entre los días 7 y 10 de julio acuda con Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) y, a la vuelta, asista a la graduación de su hija en Reino Unido.
Es esta última circunstancia la que ha provocado este miércoles cierta confusión en la acusación popular personada en la causa, que agrupa a diferentes organizaciones (HazteOír, Iustitia Europa, Vox y Manos Limpias, entre otras) ya que mientras en un primer escrito no se oponían a su asistencia al acto académico en un segundo rectificaban lo que consideran un "error" inicial e informaban en contra alegando que ni siquiera se ha documentado la existencia del acto académico.
Así se deduce de la lectura de ambos documentos, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el primero de los cuales fue entregado pasadas las 11 de la mañana con firma del abogado que dirige la acusación popular en nombre de HazteOír, Javier María Pérez Roldán, según consta en la firma electrónica. En él, se pide al juez que no autorice la asistencia de Gómez al viaje de carácter oficial, si bien con respecto al acto familiar se dice: "No formular esta parte oposición al desplazamiento a la ciudad de Londres", añadiendo la necesidad de imponer unas determinadas cautelas.
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Bolaños anima al juez Peinado a que permita a Begoña Gómez acudir a la cumbre de la OTAN: “Hay cero riesgo”
El Gobierno criticó la decisión del juez Juan Carlos Peinado de decretar medidas cautelares contra Begoña Gómez, incluyendo la retirada de su pasaporte, y ahora anima a que le permita acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía). “Esto es muy habitual que se solicite y absolutamente habitual que se conceda”, ha asegurado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, después de que el abogado de la esposa del jefe del Ejecutivo solicitase autorización y devolución de su pasaporte entre los próximos 7 y 10 de julio.
El titular de Justicia ha argumentado que “toda España, salvo alguna persona muy concreta, sabe que hay cero riesgo de que Begoña Gómez eluda a la justicia”, de ahí las críticas a unas medidas cautelares “desproporcionadas”. Aunque Begoña Gómez no suele acudir a las cumbres de la Alianza, para las que hay agenda paralela en la que participan los cónyuges de los mandatarios, en esta ocasión estaba previsto aceptar la invitación oficial. Sí es más habitual que acompañe al presidente del Gobierno a las cumbres del G20 o, incluso, a la asamblea general de la ONU.
Si bien la cumbre de la OTAN se celebrará entre el 7 y 8 de julio, Gómez ha solicitado regresar dos días después desde Londres, para asistir a la graduación de su hija, según señala el escrito. En este se aporta también la invitación oficial que ha sido remitida por Ermine Erdogan, esposa del presidente turco, para realizar el viaje junto con la delegación española en el avión oficial.
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El PP solicita al juez la imputación de la directora de la Guardia Civil en el 'caso Leire Díez'
El Partido Popular, que lidera la acusación popular en el 'caso Leire Díez, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa que llame como imputada a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el partido de Alberto Núñez Feijóo realiza esa petición en nombre de las acusaciones populares de la causa.
Los 'populares' también piden que cite como imputados al anterior director general, Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo, Manuel Llamas.
El juez pide a uno de los fiscales que denunció chantajes de Leire Díez la grabadora en la que registró el encuentro
El juez que comenzó a investigar las actividades supuestamente delictivas de la exmilitante socialista Leire Díez para tratar de boicotear causas judiciales que afectan al Gobierno, Arturo Zamarriego, sigue acordando diligencias a pesar de que su compañero de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz también está indagando en este asunto y le ha pedido que se aparte en su favor. Una de las últimas ha sido la de reclamar al fiscal Ignacio Stampa --cuya denuncia de chantajes por parte de Díez originó este procedimiento-- la grabadora que utilizó para registrar su encuentro con ella y otras personas de la trama en mayo de 2025.
Así se señala en una providencia dada a conocer este miércoles, en la que el titular de la Plaza de Instrucción número 9 de Madrid da cuenta de un oficio de la Comisaría General de Policía Científica sobre la grabación aportada y recuerda que aún no ha sido entregada en el juzgado la grabadora de la que Stampa manifestó disponer. Le da un plazo de cinco días para solventar este trámite.
Según informó en su día EL PERIÓDICO, la grabación aportada por Stampa evidenció que la exmilitante socialista se presentó como "la persona que ha puesto el PSOE a ver que había detrás de todo esto", y advertía que el encuentro era "confidencial, es una reunión que se queda aquí".
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El juez llama como testigo al 'número dos' de García Ortiz por su reunión con Leire Díez para valorar si cita al exfiscal general
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado el próximo 15 de julio al fiscal que fue mano derecha de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado y a otra miembro de su equipo en calidad de testigos, en el marco de la investigación que lleva a cabo contra la trama que presuntamente buscaba boicotear causas judiciales que afectan al Gobierno. De lo que manifiesten dependerá la citación del propio exfiscal general, cuya comparecencia han pedido las acusaciones populares bajo la dirección letrada del PP.
Los citados son Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera. Según admitió la propia Fiscalía General por escrito ante el juez, García Ortiz fue informado del contenido de dos reuniones que ambos mantuvieron con uno de los abogados de la trama, Jacobo Teijelo, que estuvo acompañado en estos encuentros por la exmilitante socialista Leire Díez.
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Luis Ángel Sanz
García-Page: "El partido tiene más de 120 imputados. ¿No somos responsables de nada?"
Emiliano García-Page (58 años), presidente de Castilla-La Mancha, es el único dirigente autonómico socialista con mayoría absoluta. Desde hace unos meses, se ha convertido en el principal adversario interno de Pedro Sánchez. En el Comité Federal, se confirmó como la voz más crítica del PSOE en el momento de mayor debilidad del partido de los últimos tiempos. Gobierna su comunidad desde hace 11 años -hoy y mañana defenderá sus intereses en Bruselas- y confía en que el Partido Socialista vuelva a ganar las autonómicas de 2027. Hace cuatro años, él mismo sacó en su región en las autonómicas 90.000 votos más que Sánchez en las generales de 2023.
Ana Cabanillas
El Gobierno da oxígeno a Sumar con un 'hat-trick' legislativo en plena crisis por la corrupción
El curso político vuelve a hacerse largo para el Gobierno. La avalancha de causas judiciales, como ocurrió el año pasado con el informe de Santos Cerdán, obliga al Ejecutivo a tratar de cambiar de rasante y llevar el debate político a otros derroteros. Y con este objetivo se vale ahora de algunas de las medidas con sello de Sumar, que el socio minoritario de la coalición empujó en solitario y que se someterán a votación este mes de julio en el Congreso, antes de acabar un verano. Un balón de oxígeno como broche a un año difícil para el socio minoritario de Gobierno, que se ha visto fuertemente desdibujado, que mantiene el respaldo al PSOE frente a los escándalos de corrupción y que afronta grandes dificultades para marcar perfil propio ante la falta de un líder claro.
El PSOE denuncia la "falta de imparcialidad" del PP tras volver a llamar a Zapatero al Senado
El PSOE del Senado denunció este martes la "falta de imparcialidad" y el "nulo respeto" del PP hacia la Cámara Alta tras volver a convocar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sin anunciar una fecha concreta.
Así lo afirmaron fuentes socialistas en el Senado, quienes criticaron que el PP convoque comparecencias en comisiones de investigación que "no respetan los plazos legales", subrayando que ninguna respeta este requisito salvo las de la Comisión de Investigación de RTVE. Asimismo, también reprocharon que los populares las anuncian ante la prensa antes que a la Mesa de la Cámara, "máxime cuando la mesa se reunió ayer", apostillaron.
Por ello, se preguntaron si "tiene sentido anunciar hoy que vuelven a citar a Zapatero, sin un solo indicio nuevo en su contra, después de reunir a la mesa de la comisión ayer mismo". Los socialistas pensaron que, "como ya se le escapó a la propia portavoz del PP en el Senado, Alicia García, todo este fango obedece al diseño de una operación que utiliza las instituciones en su beneficio". Según los socialistas, García dijo que habían diseñado un calendario de cerco total y añadieron que si para ello necesitan "arrasar las instituciones, la Justicia o la verdad, no dudan en hacerlo".
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