Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

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Terrible noche de ataques masivos de Rusia sobre Kiev

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Sara Fernández

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Redacción

Terrible noche de ataques masivos de Rusia sobre Kiev

Terrible noche de ataques masivos de Rusia sobre Kiev

Sara Fernández

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

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