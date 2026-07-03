El juez del caso Koldo llama a declarar como imputados a Jésica Rodríguez y al hermano de Koldo García

Jessica Rodríguez, la exnovia del exministro José Luis Ábalos, tendrá que comparecer en la Audiencia Nacional el próximo día 20 de julio porque la Justicia aún investiga detalles de su fichaje fraudulento en sociedades públicas. Se la acusa ahora de dos supuestos delitos de malversación y tráfico de influencias. Los aprecia el titular del juzgado de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, haciendo suya la interpretación de la fiscalía sobre la contratación de Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, sin otra finalidad laboral que la de recibir una paga.

Moreno ha emitido este viernes la providencia en la que llama a declarar a Jessica Rodríguez, y también, en la misma mañana, a Joseba García, hermano del exasesor de Ábalos el condenado Koldo García, y al exdirectivo de ADIF Ignacio Zaldívar.

La citación de los tres se desprende de la sentencia reciente del Tribunal Supremo, por la que resultó condenado el exministro a 24 años de prisión y su mano derecha a 19 años y ocho meses. Tras la emisión de la sentencia, la Fiscalía Especial Contra la Corrupción remitió el pasado dia 1 un informe al juzgado que, en la Audiencia Nacional, instruye una de las ramas del caso Koldo.

Dice la Fiscalía en su escrito que "en la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se revelan, como consecuencia de la prueba practicada en el acto del juicio oral, datos que apuntan a la intervención en tales hechos de personas respecto de las que todavía no se ha procedido a atribuirlas la condición de investigadas por su participación en la contratación de doña Jessica Rodríguez".

Cobrar sin trabajar

Sin ninguna ocupación concreta, Jessica Rodríguez estuvo contratada en Ineco entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021, y en Tragsatec entre el 2 de marzo y el 1 de septiembre de 2021. Ni Jessica Rodríguez, ni Zaldívar ni el hermano de Koldo García han sido juzgados por el Supremo, pero la Fiscalía cree que aquella contratación fraudulenta todavía puede arrojar "eventuales responsabilidades penales" de personas cuya participación en los hechos aún no se ha tenido en cuenta.

El hermano de Koldo García también estaba contratado en Ineco, y se le llama para que aclare qué asistencia le prestó Jessica Rodríguez, pues como asistente suya entró en la empresa. Joseba García es "un tercero no juzgado en la causa", dice el informe de fiscalía. En la sentencia del Supremo se establece que Koldo le había dicho a Jessica que, si alguien le preguntaba qué hacía en Ineco, "siempre contestara que trabajaba para una tercera persona, Joseba García".

Zaldívar es llamado por el juez a declarar porque en la sentencia que ha condenado a Ábalos y Koldo García se le cita como el técnico al que la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, encargó que contratara y protegiera a Jéssica Rodríguez. En Tragasatec "Jéssica Rodríguez percibió de la empresa pública, como salario, un importe neto de 9.500,54 euros", establece la sentencia, y la fiscalía recuerda al juez Moreno que la expareja de Ábalos "ha sido la principal beneficiada por el ilícito proceder en su contratación".

Dice la sentencia que el propósito de esa contratación fue "precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual, las cantidades que le fueran ingresadas".

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