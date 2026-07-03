Sara Fernández

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El momento en el que un dron ruso destruye una piscina con gente en Zaporiya

Los ataques con drones rusos sobre Ucrania se han intensificado en las últimas horas y una vez más los objetivos han sido civiles. Este es el momento en el que uno de esos drones impacta de lleno contra una piscina cubierta en Zaporiya. Como ven, había personas nadando en el instante en el que se produce el ataque. En las últimas 24 horas al menos siete personas han resultado heridas en la ciudad.