El número dos de la SEPI declara ante el juez por el rescate de Air Europa: "Ha contestado a todo el mundo"

El vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, a su salida de los juzgados madrileños de Plaza de Castilla el 3 de julio / El Periódico

Saliendo en silencio ante las preguntas de los periodistas, el vicepresidente de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, ha concluido su primera comparecencia ante el juez por el rescate de Air Europa. "Respeto el trabajo de los medios de comunicación, pero no voy a hacer declaraciones", ha dicho tratando de avanzar entre los informadores y las cámaras. La abogada del Estado Rosa Seoane, que lo acompañaba, ha apuntado que Lora "ha contestado a todo el mundo, porque puede contestar a todo el mundo".

Ha dicho la letrada que esta comparecencia "ha ido perfectamente", pero es solo el inicio de una compleja investigación judicial, otra, sobre la ayuda post-covid a Air Europa. Cómo y bajo qué criterios concedió el Estado el rescate de 475 millones de euros a la aerolínea, considerada empresa estratégica, en noviembre de 2020 es el eje en torno al que gira una nueva pesquisa en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, y el tema principal por el que ha declarado este viernes Bartolomé Lora, imputado por presunta prevaricación.

En el interrogatorio han surgido preguntas sobre supuestas reuniones de representantes de la SEPI con la cúpula de Air Europa antes de que se materializara la petición de rescate por parte de la aerolínea, cuentan a este diario fuentes próximas al caso, y también acerca del dividendo que la compañía repartió pese a su peligrosa situación fianciera.

Al número dos del órgano de la inversión industrial del Gobierno le acusan de ordenar una resolución administrativa para la concesión de aquella ayuda que "presuntamente prescindió de requisitos esenciales, apoyándose en estructuras instrumentales y reinterpretaciones 'ad hoc' para sostener la elegibilidad" de Air Europa, y además "con conocimiento de los elementos que hacían injusta la decisión", dice el auto con judicial con el que se le citó. O sea, prevaricación.

Querella del PP y Vox

Con el interrogatorio del número dos de la SEPI ha arrancado la causa, que estrena en el Juzgado de Instrucción 49 de Madrid el magistrado José María Escribano, y que se suma a otras ya cerradas en torno al mismo asunto, una de las cuales señaló, sin refrendo judicial, a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

En esta ocasión son una querella del PP y otra de Vox las que el juez Escribano ha admitido a trámite. La acusación de base reside en que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa", expresa el juez en un auto de apertura de las diligencias.

La denuncia del PP abarca dos ayudas financieras de arranque del rescate. La primera, el 18 de mayo de 2020, de 35 millones de euros concedidos a Air Europa con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y con Caixabank, el Banco Santander, Unicaja, Liberbank y Banco Sabadell entre otros financiadores. La segunda fue un préstamo adicional de 141 millones de euros. También fue el ICO el centro de la operación y Air Europa y su consejero delegado, Javier Hidalgo. los perceptores.

En la instrucción de este caso, el juez Escribano ha pedido a la SEPI toda la documentación relativa al préstamo que recibió Air Europa, empezando por una identificación en un a lista de todos los ejecutivos que intervinieron, como funcionarios o como vocales en la concesión del préstamo. La petición ha incluido todas las actas de reuniones para aprobarlo,la documentación sobre las circunstancias que atravesaba la compañía aérea en la pandemia y que se distribuyó a los vocales, los borradores, y cualquier informe, incidiendo en los que pudieran recoger también los impedimentos para la tramitación.

La pesquisa del juzgado 49 de Madrid incluye el tráfico de correos electrónicos relacionados con el préstamo, y todas las comunicaciuones que entre organismos públicos se pudieron llevar a cabo durante la gestión de la ayuda financiera para la aerolínea. Además, su resultado: el contrato de financiación, sus anexos y la justificación técnica de la ayuda, e igualmente cómo se sometió todo este trabajo a la supervisión europea.

Se prevé en esta nueva investigación judicial sobre el rescate de Air Europa que por el juzgado 49 de Madrid pasen los integrantes del consejo asesor del rescate, los vocales de la SEPI y técnicos que intervinieron en la concesión de los distintos tramos del préstamo

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