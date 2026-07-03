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DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participa en ‘Los Desayunos del Ateneo’, en el Ateneo de Madrid, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España).

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participa en ‘Los Desayunos del Ateneo’, en el Ateneo de Madrid, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

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Iván Gil

Mariano Alonso Freire

Redactor de la sección de Política

May Mariño

Jefa de redacción de El Periódico de España

Cristina Gallardo

Jefa de Tribunales de El Periódico de España.

Ana Cabanillas

Miguel Ángel Rodríguez

Periodista político, especializado en la información parlamentaria del Congreso y el Senado

Luis Ángel Sanz

Redactor de la sección de Política de EL PERIÓDICO

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participa en ‘Los Desayunos del Ateneo’, en el Ateneo de Madrid, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España).

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participa en ‘Los Desayunos del Ateneo’, en el Ateneo de Madrid, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al partido y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, la investigación de la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio, y el de su hermano, David Sánchez, que está a la espera de sentencia.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

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