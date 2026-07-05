Consecuencias políticas

Ya sabemos de la importancia de la geopolítica en el deporte, y en el fútbol en particular, pero ya no hablamos de lo que es obvio y que afecta tanto a los criterios de distribución de grupos (Gibraltar no estará con España, ni Armenia con Azerbaiyán, etc…) sino de lo que ocurre cuando un resultado de una competición, como la Copa del Mundo de Fútbol de FIFA 2026, tiene consecuencias en la misma política de un país participante.

Ojo, participante, pero no exitoso, que de eso se trata. Aparte de las múltiples dimisiones o despidos, como en Uruguay, Alemania, y otros eliminados tempraneros, lo que ha ocurrido es que las secuelas que han dejado se han llevado a extremos de cuestión de Estado.

Así, si hablamos de Corea del Sur, el presidente de la nación ha pedido explicaciones al ministro de Cultura y Deporte, quien a su vez lo ha hecho a la federación nacional y ésta al entrenador. Y es que la deshonra de caer en primera fase ha sido tanta que la cúpula política se ha sentido engañada por el resultado.

Con ello, el presupuesto de la federación futbolera en aquél país, ha sido reducida en un 30%, como, diría yo, castigo por la nefanda actuación de su equipo A. Lo que no entiendo es que, justamente, esa rebaja podría ser contraproducente, habida cuenta de que se tendrán menos dineros para ayudar a la mejora del fútbol de Corea.

Quizá se debería haber rebajado el 30% de los premios a los jugadores, o el sueldo a los federativos, pero no sobre el devenir de todo un esquema futbolístico…

En Turquía, otro país que esperaba más, y que fue eliminado a las primeras de cambio, ha habido otra forma de castigar, pero no a la federación, próxima al presidente del país, lo que habría sido punir al hermano. No, señor, lo que se ha decidido es abrir acciones judiciales contra los aficionados que hayan, en las redes o en la prensa de todo tipo, insultado, de una forma u otra, al equipo nacional otomano.

Aquí, se ha preferido ir, por espíritu nacionalista, contra quienes muestran el incendio con el dedo, y no a los pirómanos. Y es que, como ya he anticipado, se podría entender y, de hecho, se entiende, como una crítica encubierta o indirecta como el gobierno turco.

Ha habido también otros cataclismos derivados de la mala gestión futbolística, como las críticas hacia México, por no ayudar a los equipos contrarios, en sus encuentras contra los aztecas, intentando aprovechar tiempos de trayecto o entrenamientos.

Asimismo, Irán ha dicho que la FIFA quería que se les eliminara pronto, para no tener un problema político-deportivo, si se clasificaban para rondas directas. En fin, que el Mundial, un Mundial, es siempre especial y ninguna otra competición, que yo conozca, tiene las repercusiones políticas que tiene ésta.

Ya estamos avistando los cuadros finales y los nervios se ponen de punta, por lo que recomiendo tranquilidad y reposo mental. Y, por ello, nada mejor que buscar refugio en la lectura. Así que hoy recomiendo “Nieve en Marte”, una ciencia ficción de Pablo Tébar. Disfruten y cuídense.