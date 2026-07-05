Doble gatillazo en Silverstone

Charles Leclerc explotaba de euforia en la radio al completar victorioso las 52 vueltas del Gran Premio de Gran Bretaña y en Maranello el párroco tañía las campañas mientras en la fábrica preparaban una nueva bandera para celebrar la victoria de la Scuderia en Silverstone, la misma pista en la que Ferrari ganó su primera carrera de la Fórmula 1 hace ya 75 años. Aquel triunfo de Froilán González fue sin duda más épica que la de este año, en la que los monoplazas han cruzado “tranquilamente” la meta detrás del coche de seguridad debido a una salida de pista de Verstappen a pocas vueltas del final. Ferrari y Mercedes lanzaron los dados y se arriesgaron con estrategias opuestas: Hamilton sacrificó la segura segunda plaza que ocupaba por unas gomas blandas frescas con las que poder atacar y a la vez defenderse de su compatriota Russell. George, por el contrario, se mantuvo en pista con sus ruedas de once vueltas, pero ganando la segunda plaza. Nos frotábamos las manos pensando cómo Lewis atacaría al Mercedes, para recuperar la segunda plaza del podio, y aseguraría el doblete de Ferrari. Pero dirección de carrera decidió alargar la presencia del coche de seguridad hasta el final y no hubo batalla entre británicos: todo un gatillazo para los espectadores.

Pero la mayor decepción había llegado unas vueltas antes. Antonelli, que tuvo una mala salida y desaprovechó la ventaja de la pole, estuvo gran parte de la carrera agazapado en la segunda plaza maquinando una estrategia para poder arrancarle las pegatinas al Ferrari de Leclerc. Kimi iba reventando los tiempos y marcando los mejores parciales, acercándose como un depredador al monoplaza rojo, jugando el papel de perseguidor que tan bien hacía Froilán González el siglo pasado. Y justo cuando nos preparábamos para la batalla, el Mercedes de Antonelli se rompió. Una rotura en la admisión del conducto de frenos destrozó la eficiencia aerodinámica del monoplaza de la estrella y dejó al joven de Bolonia sin rendimiento, gloria ni victoria: un gran gatillazo.

Por sacar algo positivo desde el punto de vista de aquellos que nos dedicamos a mirar, podemos decir que, si bien nos quedamos sin dos grandes batallas cuerpo a cuerpo en Silverstone, el resultado de la prueba aprieta las posiciones en la tabla de pilotos. Qué ganas de que llegue Spa en dos semanas y aún más Hungría antes del parón de verano, con las prometidas mejoras de Aston Martin. A ver si Alonso puede hacer algo más que ganar carreras de karts con carrocerías de Lego que no superan los 25 kilómetros por hora en las rectas.