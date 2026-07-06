Un juez sustituto de Peinado impide a Begoña Gómez viajar a la cumbre de la OTAN, pero sí le permite ir a Londres a la graduación de su hija

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, no podrá viajar a Ankara para participar en los actos de la cumbre de la OTAN que comienza este martes, pero sí a Londres para asistir a la graduación de su hija. Así lo ha decidido el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, el magistrado Antonio Viejo, en sustitución del juez Peinado, instructor principal de la causa que se sigue contra Gómez.

El auto del juez sustituto ha sido publicado en la tarde de este martes, admitiendo solo parcialmente las razones presentadas por la representación de Begoña Gómez sobre la ausencia de riesgo de fuga y la necesidad de su viaje.

Este lunes 6 de julio era el primer día fijado para las vacaciones del juez Juan Carlos Peinado, según confirman a este diario fuentes judiciales. Y ha dormido el dato en la discreción de la burocracia de los juzgados madrileños hasta que, a medio día, y a menos de 24 horas del arranque de la cumbre de la OTAN, trascendía que le caía a un juez sustituto la decisión de permitir o no viajar fuera de España a Gómez.

El juez Viejo aprecia en su escrito que Turquía "no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por su estructura institucional", y en ello se basa para denegar el permiso de viaje. Pedro Sánchez, por tanto, acudirá solo a los actos institucionales de la cumbre de la OTAN porque el magistrado no se fía de que Turquía colaborase en caso de una fuga de Begoña Gómez.

El magistrado, por contra, sí encuentra razonables los argumentos por los que Begoña Gómez pide poder ir a Londres "dadas, de una parte, la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit, así como por la naturaleza del evento al que se pretende asistir", dice en su auto.

Descanso de Peinado

Begoña Gómez había solicitado a Peinado que le permitiese viajar entre el 7 y el 10 de julio a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) y a Inglaterra para la graduación de su hija, después de que, el pasado 20 de junio, el magistrado acordara la retirada de su pasaporte en el marco de su investigación contra ella.

Tomando las vacaciones el primer lunes de julio, ha eludido Peinado, el instructor principal de la causa que se sigue contra la esposa del presidente, una decisión políticamente trascendental. Begoña Gómez tiene una invitación directa de Emine Erdogan, la esposa del premier turco, Recep Tayip Erdogan, similar a las que ha girado a cónyuges de primeros ministros de los otros 31 aliados de la OTAN y otros cuatro países invitados, estos del área del Golfo Pérsico.

Al comienzo de la tarde no había resolución, y en Moncloa eran lacónicos evitando hacer cualquier comentario: “Si puede viajar, viajará; si no puede, no viajará. Es todo lo que tenemos que decir”.

La representación de Begoña Gómez había argumentado ante el juez que, para el viaje a Ankara, trasladándose en el avión oficial y con el séquito presidencial, no era posible el riesgo de fuga que estimaba Peinado. "El viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos de mi representada", decía la defensa de Gómez en su recurso.

La retirada del pasaporte a Begoña Gómez se incluyó como medida cautelar en un auto el pasado 20 de junio en el que se la envía a juicio con jurado popular por supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

El auto emitido en la tarde de este lunes especifica que, a su vuelta de Londres, Begoña Gómez deberá devolver el pasaporte "en día hábil inmediato siguiente al de su retorno", o sea, el próximo día 13 de julio.

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