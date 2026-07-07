Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Sube a 21 el número de muertos en el ataque ruso a Kiev y su localidad cercana de Vishneve

Al menos quince personas murieron en Kiev y otras seis perdieron la vida en la localidad de Vishneve, a unos dos kilómetros al suroeste de la capital de Ucrania, según el balance ofrecido este lunes por las autoridades ucranianas.

Según informó en su cuenta de Telegram el responsable del Servicio de Estatal de Emergencia de la ciudad de Kiev, Timur Tachenko, "lamentablemente, el número de fallecidos a causa del ataque ruso ha ascendido a quince", pues "los equipos de rescate han recuperado el cadáver de una mujer de entre los escombros".