La UCO señala al expresidente de Correos como apoyo decisivo para la trama de Leire Díez

La UCO cree que el expresidente de Correos dio un cargo a Leire Díez en favor de la trama / Diego Radamés - Europa Press - Archivo

La investigación policial sobre las maniobras de Leire Díez se dirige también contra el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, el hombre que le dio un puesto en la empresa pública. Su nombre aparece en un informe de la la UCO que este jueves se ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en el que los investigadores solicitan acceso al móvil de este ex alto cargo, entre otros.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil trata de establecer si la colocación de Leire Díez como ejecutiva de Correos responde a una estrategia criminal; probar que no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia mayor, el "conjunto de actividades indiciariamente delictivas con el último fin de proteger los intereses del PSOE y, directa o indirectamente, de ciertos miembros del Gobierno, puestos en juego por una serie de causas judiciales", explica en el informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO

Juan Manuel Serrano fue presidente de Correos entre julio de 2018 y diciembre de 2023. A Correos llegó desde un puesto de jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE de 2014 hasta que su partido accede al poder, en 2018. Con su figura, la UCO construye un triángulo. En los otros dos vértices están Leire Díez y Vicente Fernández, a la sazón presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI.

Con el informe de este jueves, la UCO pide al juez autorización para entrar en los móviles del mencionado Serrano, del capitán de la Guardia Civil y ex miembro de la UCO Juan Sánchez Yepes, y a las administrativas del PSOE Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez, a las que, junto a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, a quienes Santos Cerdán, como secretario de Organización habría puesto "a disposición de la estructura criminal", sostiene el informe policial.

El iceberg

Lo que la UCO considera organización criminal se expande: la investigación policial de la trama Leire considera que existió una amplia trama activada para favorecer contratos y comisiones, y tratar de detener investigaciones judiciales y policiales que afectaran al PSOE regido por Santos Cerdán como secretario de organización. Leire Díez sería un pico aflorado de un iceberg.

El objetivo general de la trama habría sido, según se desprende de las consideraciones de la Guardia Civil, contar con peones en puestos relevantes de la órbita de la Administración, a los que utilizar para, entre otros fines, los intereses que movía Santos Cerdán. En esa estrategia quedó captado Sánchez Yepes, que habría pasado información sobre la estructura interna de la UCO.

En este campo, los investigadores le atribuyen un papel particular a Serrano: "Los indicios recabados le otorgan participación en los hechos (...) relacionados tanto con la obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI, como con la defensa de los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno", dice el nuevo informe de la UCO.

Entre los movimientos que son indicio para la Guardia Civil está "el propio nombramiento de Leire como responsable del Área de Administración Local de Correos". Serrano era el presidente de la compañía pública, y Leire una ejecutiva de nivel medio, pero entre ellos había comunicación intensa. Sostiene el informe que "las comunicaciones se mantenían con asiduidad, existiendo entre ambos un gran número de mensajes". Entre esos mensajes hay algunos relativos a reuniones con Vicente Fernández.

Enchufar a Leire

Culminaría así la estrategia de penetración en la Administración del grupo Hirurok (nosotros tres) que Leire Díez formaba con Fernández y el empresario Antxon Alonso, ambos procesados en el extenso caso que instruye el juez Pedraz.

Según los indicios que maneja la UCO, con base en conversaciones de whatsapp, Leire Díez fue enchufada en Correos después de una conversación de Serrano con Vicente Fernández, lo cual luego se confirmaría en el chat de Hirurok. Para la Guardia Civil, colocar a Leire en un puesto público era parte de la estrategia de ese grupo de intereses.

La UCO señala en su informe cómo se confirmaba en el chat la colocación de Leire el 21 de junio de 2021, "con anterioridad a que se realizase cualquier anuncio o procedimiento para la provisión del puesto".

El 24 de octubre de aquel año, cuando Correos publicó un anuncio interno invitando al personal a presentar sus currículos para el puesto, ese puesto ya estaba dado. De hecho, un día antes de que concluyera el plazo, "Leire habría recibido el aviso de que se incorporaría a Correos". Menos de un mes de su entrada en Correos, la muñidora socialista escribía un reiterativo mensaje a Serrano: "Filatelia también controlada y bajo mi control".

Combatir a "la gente mala"

Para la Guardia Civil, comenzaba ahí el tráfico de contratos públicos -en este caso por informes jurídicos, obras o edciones impresas- y de comisiones que han caracterizado a la trama. También la relación por la que ahora señalan a Serrano como implicado igualmente en los movimientos de la trama para obstaculizar investigaciones contra el PSOE.

No solo se ocupaban de sus negocios particulares a costa de la Administración. En abril de 2024, Leire y Serrano dejan Whatsapp para pasar a comunicarse por Signal, una mensajería que creían algo más blindada; iban a hablar de política.

Mientras Pedro Sánchez, enojado por causas abiertas contra su esposa y su hermano, se tomaba cinco días para pensar si continuaba al frente del Gobierno, Leire y Serrano "comentaron en relación con el presidente que había que 'ayudarle' y que 'se [tenía] que dejar'", cuenta el informe. Ambos se disponían a coordinarse con el empresario Javier Pérez Dolset y el ex dirigente socialista andaluz Gaspar Carlos Zarrías para "combatir a la gente mala".

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