El juez Pedraz imputa en el caso Leire al expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Sánchez

Apenas han pasado 24 horas entre que trascendiera un informe de la UCO señalando a Juan Manuel Serrano, ex presidente de Correos, y la decisión del juez Santiago Pedraz de pasarle a la situación de imputado en el caso Leire. Desde este viernes, el titular del juzgado de instrucción 2 de la Audiencia Nacional incluye a Serrano, quien fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la secretaría general del PSOE, entre los investigados por una supuesta participación en la trama de obtención y facilitación de contratos con cargo a empresas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El juez comparte el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que este mismo viernes también pedía la imputación de Serrano tras la emisión del informe policial. El ex presidente de Correos comparte la condición de imputado con otro alto ejecutivo de la red empresarial del Estado, Vicente Fernández, a quien -según las conversaciones telefónicas intervenidas por la Guardia Civil- reportaba como presidente de la SEPI y con quien, junto a Leire Díez, habría formado una comunidad de intereses dentro de la Administración.

la Guardia Civil ha obtenido del magistrado Pedraz prmiso para realizar un volcado de datos del teléfono de 'Juanma' Serrano. La Unidad Central Operativa del instituto armado había emitido este jueves su último informe para justificar esta solicitud. La petición se hizo extensiva, además, para los teléfonos del capitán de la Guardia Civil Juan Yepes -exmiembro de la UCO y supuesto informador de Leire Díez-, a dos administrativas del PSOE y a la gerente del partido, Ana María Fuentes.

Un peón de la trama

La UCO hace en su último informe una extensa descripción del proceder de Juan Manuel Serrano, al que considera un peón clave en la red de influencias que terminó girando en torno a Leire Díez. Serrano fue clave en las maniobras para enchufar a la fontanera socialista en Correos en octubre de 2021, saltándose todos los procedimientos internos establecidos en la empresa para la promoción de su propio personal y falseando una selección externa de personal.

Enchufar a Leire Díez en Correos fue el paso previo, según considera la Guardia Civil, para el desarrollo de un "conjunto de actividades indiciariamente delictivas con el último fin de proteger los intereses del PSOE y, directa o indirectamente, de ciertos miembros del Gobierno, puestos en juego por una serie de causas judiciales".

Una vez que Leire Díez sentó plaza en Correos como ejecutiva en el área de relaciones institucionales, la nueva jefa habría canalizado, supuestamente con el visto bueno de Serrano, contratos a firmas y despachos de abogados favorecidos por la trama.

Suscríbete para seguir leyendo