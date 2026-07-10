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DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE
Redactor de la sección de Política
Jefa de redacción de El Periódico de España
Jefa de Tribunales de El Periódico de España.
Periodista político, especializado en la información parlamentaria del Congreso y el Senado
Redactor de la sección de Política de EL PERIÓDICO
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al partido y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, la investigación de la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio, y el de su hermano, David Sánchez, que está a la espera de sentencia.
En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.
Fuente: El Periódico
Juan José Fernández
Informe de la UCO: así se enchufó a Leire Díez en Correos saltándose el concurso de la empresa
La Guardia Civil relata en un informe cómo Juan Manuel Serrano y Vicente Fernández, presidentes de Correos y la SEPI, metieron a su amiga en la empresa pública pasando por encima de los candidatos internos
El PP pone el foco en Sánchez tras el último informe de la UCO: "Cuando los que te rodean están podridos, el corrupto eres tú"
El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano le consiguió un puesto a la exmilitante socialista Leire Díez en este organismo para permitir que los miembros de la trama que esta constituía ocuparan puestos de relevancia para aprovecharlos en su beneficio o el de terceros. El señalamiento del que fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez hasta que llegó a la Moncloa en 2018, ha dado nuevos argumentos al PP para arremeter contra el presidente del Gobierno. "Cuando todos los que te rodean están podridos, el corrupto eres tú", ha sentenciado el secretario general de los populares, Miguel Tellado.
"Ni una semana sin imputados o informes de la Guardia Civil. La UCO apunta ahora a otro íntimo de Sánchez", ha publicado el dirigente popular en un mensaje en la red social X, antes Twitter. A renglón seguido, ha señalado que el "núcleo duro de P.S.", como supuestamente identificaba Leire Díez a Pedro Sánchez, es "una banda de investigados, imputados, procesados, condenados y presos". "No es casualidad, es un patrón", ha sentenciado, antes de exigir la convocatoria inmediata de elecciones.
Para la Fiscalía, esta medida es innecesaria porque tanto Gómez como Álvarez "carecen de nexos con el extranjero, en general o particular" y "carecen de bienes o activos que permitan dicha fuga e instalación fuera de España". "Y no será por la sospecha de bienes y ganancias ilícitas, a la vista del resultado de las exhaustivas pesquisas patrimoniales autorizadas desde el juzgado que descartaron las sospechas infundadas", añade.
A la Fiscalía le resulta "llamativa" la retirada de "cuantos pasaportes pudiera disponer", salvo -apunta- que pueda aludir a la supuesta adquisición de nacionalidad de República Dominicana, "dato irreal sistemáticamente propagado en ciertos medios".
La Fiscalía recurre la retirada de pasaporte a Begoña Gómez
La Fiscalía de Madrid ha recurrido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su asesora, Cristina Álvarez.
En el escrito, adelantado por El País y al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía subraya que ambas tienen un "indudable arraigo en territorio nacional, son españolas, sus familias son españolas y tienen también arraigo en territorio nacional; ambas desempeñan y han desempeñado sus actividades profesionales en España".
El juez Peinado envió a juicio con jurado a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y ordenó, en un auto dictado el pasado 20 de junio, que se le retirase el pasaporte, se le prohibiera salir de España y compareciera en el juzgado cada 15 días, como medidas cautelares hasta la celebración del juicio, al apreciar riesgo de fuga.
Pedraz aplaza al 15 de julio la citación de Narbona al comunicar que ha fallecido su madre
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha aplazado al miércoles 15 de julio la declaración como testigo en el caso Leire de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, prevista para este viernes, tras haber comunicado esta el reciente fallecimiento de su madre.
Según han indicado a EFE fuentes jurídicas, el magistrado ha adoptado esta decisión poco después de ser informado de la situación y ha acordado posponer unos día la citación.
Pedraz ha citado como testigo a Narbona a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al aparecer mencionada en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en relación a una conversación que mantuvo por WhatsApp con Leire Díez el 24 de abril de 2024, poco después de que se abriera la causa a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, por un presunto tráfico de influencias.
En esa conversación la que la exmilitante socialista le hablaba de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín".
Combatir a "la gente mala"
Para la Guardia Civil, comenzaba ahí el tráfico de contratos públicos -en este caso por informes jurídicos, obras o edciones impresas- y de comisiones que han caracterizado a la trama. También la relación por la que ahora señalan a Serrano como implicado igualmente en los movimientos de la trama para obstaculizar investigaciones contra el PSOE.
No solo se ocupaban de sus negocios particulares a costa de la Administración. En abril de 2024, Leire y Serrano dejan Whatsapp para pasar a comunicarse por Signal, una mensajería que creían algo más blindada; iban a hablar de política.
Mientras Pedro Sánchez, enojado por causas abiertas contra su esposa y su hermano, se tomaba cinco días para pensar si continuaba al frente del Gobierno, Leire y Serrano "comentaron en relación con el presidente que había que 'ayudarle' y que 'se [tenía] que dejar'", cuenta el informe. Ambos se disponían a coordinarse con el empresario Javier Pérez Dolset y el ex dirigente socialista andaluz Gaspar Carlos Zarrías para "combatir a la gente mala".
Enchufar a Leire
Culminaría así la estrategia de penetración en la Administración del grupo Hirurok (nosotros tres) que Leire Díez formaba con Fernández y el empresario Antxon Alonso, ambos procesados en el extenso caso que instruye el juez Pedraz.
Según los indicios que maneja la UCO, con base en conversaciones de whatsapp, Leire Díez fue enchufada en Correos después de una conversación de Serrano con Vicente Fernández, lo cual luego se confirmaría en el chat de Hirurok. Para la Guardia Civil, colocar a Leire en un puesto público era parte de la estrategia de ese grupo de intereses.
La UCO señala en su informe cómo se confirmaba en el chat la colocación de Leire el 21 de junio de 2021, "con anterioridad a que se realizase cualquier anuncio o procedimiento para la provisión del puesto".
El 24 de octubre de aquel año, cuando Correos publicó un anuncio interno invitando al personal a presentar sus currículos para el puesto, ese puesto ya estaba dado. De hecho, un día antes de que concluyera el plazo, "Leire habría recibido el aviso de que se incorporaría a Correos". Menos de un mes de su entrada en Correos, la muñidora socialista escribía un reiterativo mensaje a Serrano: "Filatelia también controlada y bajo mi control".
El iceberg
Lo que la UCO considera organización criminal se expande: la investigación policial de la trama Leire considera que existió una amplia trama activada para favorecer contratos y comisiones, y tratar de detener investigaciones judiciales y policiales que afectaran al PSOE regido por Santos Cerdán como secretario de organización. Leire Díez sería un pico aflorado de un iceberg.
El objetivo general de la trama habría sido, según se desprende de las consideraciones de la Guardia Civil, contar con peones en puestos relevantes de la órbita de la Administración, a los que utilizar para, entre otros fines, los intereses que movía Santos Cerdán. En esa estrategia quedó captado Sánchez Yepes, que habría pasado información sobre la estructura interna de la UCO.
En este campo, los investigadores le atribuyen un papel particular a Serrano: "Los indicios recabados le otorgan participación en los hechos (...) relacionados tanto con la obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI, como con la defensa de los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno", dice el nuevo informe de la UCO.
La UCO señala al expresidente de Correos como apoyo decisivo para la trama de Leire Díez
La investigación policial sobre las maniobras de Leire Díez se dirige también contra el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, el hombre que le dio un puesto en la empresa pública. Su nombre aparece en un informe de la la UCO que este jueves se ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en el que los investigadores solicitan acceso al móvil de este ex alto cargo, entre otros.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil trata de establecer si la colocación de Leire Díez como ejecutiva de Correos responde a una estrategia criminal; probar que no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia mayor, el "conjunto de actividades indiciariamente delictivas con el último fin de proteger los intereses del PSOE y, directa o indirectamente, de ciertos miembros del Gobierno, puestos en juego por una serie de causas judiciales", explica en el informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
Juan Manuel Serrano fue presidente de Correos entre julio de 2018 y diciembre de 2023. A Correos llegó desde un puesto de jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE de 2014 hasta que su partido accede al poder, en 2018. Con su figura, la UCO construye un triángulo. En los otros dos vértices están Leire Díez y Vicente Fernández, a la sazón presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI.
La UCO cree que el expresidente de Correos dio un cargo a Leire Díez en favor de la trama
Los investigadores sostienen que el nombramiento buscaba facilitar la influencia de una presunta red en organismos públicos para favorecer intereses particulares.
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