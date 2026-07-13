Cambios en la portería del Valencia CF: otro clásico del verano

Hay cosas que vuelven cada año por estas fechas estivales como los frigopies, el anuncio ese de la cerveza, los atascos en las autovías y los cambios en la portería del Valencia CF.

Cuando parecía que la situación empezaba a aclararse, el club vuelve a dar un volantazo tratando de firmar otro portero más a los que ya hay en la casa….pero hagamos memoria de la jugada: Renueva a Cristian Rivero, un portero con el que deportivamente no contaba absolutamente nadie dentro del club; mantiene en plantilla a Stole Dimitrievski, que parte como titular indiscutible para la próxima temporada; y tiene esperando su oportunidad a dos guardametas con un futuro enorme como Vicent Abril y Raúl Jiménez.

Pues bien, por si todo eso fuera poco, ahora decide lanzarse a por Kayne Van Oevelen, portero del Volendam. La pregunta es inevitable: ¿qué están haciendo?

Porque si la apuesta es Dimitrievski, ¿para qué fichar otro portero llamado a competir por el puesto? ¿De verdad es la prioridad deportiva del Valencia? ¿No hay posiciones mucho más necesitadas? ¿No hay suficientes problemas como para fabricar uno nuevo? ¿O es que este no viene a competir?

El Valencia lleva demasiados años cambiando de criterio bajo palos. Un verano llega un portero para ser importante. Al siguiente deja de serlo. Uno renueva cuando no cuenta porque es importante en el vestuario y luego se lo fuman al segundo día de pretemporada. Otro aparece como apuesta de futuro y, antes de comprobar siquiera si esa apuesta funciona, ya se está buscando otra diferente para ceder a los de la casa.

No hay continuidad. No hay planificación. No hay una idea reconocible.

Y lo peor es que se corre el riesgo de alterar una de las pocas posiciones que, hoy por hoy, parece definida. Dimitrievski debe ser el portero titular del Valencia. No admite demasiado debate. Tiene experiencia, personalidad y reúne el perfil que necesita un equipo joven. Después de una temporada de adaptación, este curso debería ser el de su consolidación definitiva. La segunda posición debe ser para alguien que asuma el rol de suplente pero que pueda dar garantías de desempeñar buen papel. La tercera para algún joven portero de los que está esperando su oportunidad.

Sin embargo, en lugar de reforzar esa confianza, el club parece dispuesto a enviar el mensaje contrario: que vuelve a empezar otro casting.

Las porterías no funcionan así. La estabilidad es una de las claves del rendimiento de un guardameta. Cuando un club transmite confianza, el portero crece. Cuando transmite dudas constantes, todos pierden. También el que termina jugando.

Y mientras tanto, ¿qué ocurre con Vicent Abril y Raúl Jiménez? El Valencia presume constantemente de la Academia de Paterna como uno de sus grandes patrimonios. Pero cuando llega el momento de tomar decisiones, la confianza siempre parece venir de fuera. Resulta difícil vender un proyecto de cantera mientras se bloquea sistemáticamente el camino de quienes llaman a la puerta. Vicent Abril está preparadísimo para ser el segundo portero del Valencia CF y, si me apuras, Raúl Jiménez el tercero. No hace falta más.

Lo de Cristian Rivero merece un capítulo aparte. Si no entraba en los planes deportivos, ¿qué cambió para renovarle? ¿El miedo a perder en su momento a Dimi? ¡Pero si nunca has confiado en Rivero! Y si realmente se apostaba por él, ¿qué sentido tiene incorporar otro guardameta? Ambas decisiones se contradicen entre sí.

La sensación es la de un club que toma decisiones sobre la marcha, sin una hoja de ruta clara y reaccionando más que planificando.

Nadie pone en duda que Kayne Van Oevelen pueda tener condiciones. El problema nunca ha sido el portero. El problema es el momento, la necesidad y el mensaje que transmite su posible fichaje. Porque, tal y como está diseñada hoy la plantilla, la portería era una de las pocas posiciones sin debate. Si creen en este guardameta, a tope con él, pero que dejen clara cuál es la ruta, porque empezamos a perdernos. Y el Valencia parece empeñado, una vez más, liarse en la única posición que tenía clara, como viene siendo ya un clásico en verano.