Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Pedro Sánchez apuesta por presionar a Rusia y por "una vía creíble hacia un alto el fuego"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado este lunes por "ejercer presión sobre Rusia" y por "una vía creíble hacia un alto el fuego", tras haber participado en París en la Cumbre de la Coalición de Voluntarios en favor de Ucrania.

"El presidente ha hecho hincapié en la necesidad de igualar esa determinación en todos los frentes para abrir una vía creíble hacia un alto el fuego y ejercer presión sobre Rusia", señala en un comunicado la Presidencia del Gobierno.

Para Sánchez, hay que "garantizar el apoyo militar a Ucrania" e "intensificar la presión a Rusia avanzando con rapidez en la adopción del vigésimo primer paquete de sanciones" europeas.