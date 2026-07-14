Sentencia a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en directo: última hora y reacciones políticas

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años. De este modo, el líder socialista está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán a la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, pasando por la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y por el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

Ana Cabanillas Podemos confía en que la condena del hermano de Sánchez sea "ejemplarizante La sentencia sobre David Sánchez, hermano del presidente de Gobierno que ha sido condenado a nueve años de inhabilitación para optar a empleo público por su contratación en la Diputación de Badajoz ha sobrevolado el panorama político desde primera hora de este martes. Uno de los actores que ya se han pronunciado ha sido Podemos, que ha denunciado que se trata de un "caso de enchufismo escandaloso" y ha confiado en una condena "ejemplarizante".

Tellado: "La Justicia ha vuelto a fallar en contra del entorno de Pedro Sánchez" Nada más conocerse la sentencia condenatoria, el secretario general del PP, Miguel Tellado, afirmó que "la Justicia ha vuelto a fallar en contra del entorno de Pedro Sánchez". "El hermano de Sánchez ha sido condenado, como 'su' Fiscal General, como 'su' primer número 2, Ábalos, como quien custodió sus avales, Koldo. A pesar de los intentos de extorsión, de chantaje y de coacción de la cloaca a sueldo del PSOE, la Justicia ha vuelto a fallar en contra del entorno de Pedro Sánchez".

May Mariño La sentencia condenando a David Sánchez la ha conocido el presidente del Gobierno en París, a donde asiste a los actos conmemorativos del Día de la Fiesta Nacional del país vecino, invitado por Emmanuelle Macron.

Miguel Ángel Rodríguez Rufián ve una "sobrada" la sentencia al hermano de Sánchez El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha tildado de "sobrada importante" la condena al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, a 9 años de inhabilitación para empleo público. "Luego viene también Begoña Gomez, que será condenada por la cara", ha advertido antes de señalar que "lo único positivo es que el PSOE ya sabe el pan que se da cuando tienes un juez encima por la cara". "Me parece que si eres realmente patriota te tiene que parecer mal que los jueces persigan a la gente por la cara", ha sentenciado en los pasillos de la Cámara Baja.

Además, considera probado el cambio de nomenclatura de la plaza anteriormente indicada en el año 2022 para pasar a denominarse Jefatura de la Oficina de Artes Escénicas en lo que supuso una transformación sustancial del puesto adjudicado como personal de Alta Dirección, suprimiendo la incompatibilidad del mismo con el propósito de adaptarla a las apetencias personales de David Sánchez Pérez-Castejón. Y, también, la creación por parte de la misma Entidad Local con carácter urgente a finales de 2023 de la plaza de Jefatura de la Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas adjudicada con la misma urgencia en comisión de servicios al acusado Luis María Carrero Pérez, íntimo amigo del Sr. Sánchez Pérez-Castejón y colaborador suyo en precedentes proyectos operísticos ,todo ello con el afán de que siguiera ayudando a este en sus actividades relativas a la ópera ,aun cuando prestaban teóricos servicios en departamentos administrativos diferentes.

La sentencia declara probados la creación por parte de la Diputación de Badajoz, entre los años 2016 y 2017, de la plaza de Coordinador de actividades de los Conservatorios de esta ciudad y a la adjudicación de la misma, como personal de Alta Dirección, al acusado David Sánchez Pérez-Castejón. Tal creación no se estima ni necesaria ni urgente, estando vacía de contenido dicha plaza cuya génesis obedeció al interés particular de su adjudicatario y no al interés general.

Contra esta sentencia condenatoria, de 377 páginas, cabe recurso de apelación, en plazo de diez días, para ante la Sala Civil y Penal del TSJE.

David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, condenado a 9 años de inhabilitación La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años. La sentencia considera a David Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa. Por su parte, el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.

May Mariño El juez Pedraz llama a declarar como investigada a la gerente del PSOE El juez Pedraz llama a declarar como investigada a la gerente del PSOE.