Directo | El DAO de la Guardia Civil en el Senado: "No he pensado en absoluto en dimitir"

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, ha comenzado su comparecencia de este viernes en el Senado recibiendo a bocajarro una pregunta esencial: si considera compatible con su honor seguir en el puesto. "No he pensado en absoluto en dimitir. Prueba de ello es que aquí estoy, en mi puesto de trabajo" ha dicho tajante.

La pregunta, formulada por la senadora de UPN Mar Caballero, ha ido acompañada de una dura admonición a quien continúa en el puesto pese a verse "arrastrado por los tribunales". "Ese cuestionamiento de mi honor... mi honor se pone entela de juicio por parte de terceros, no por mí mismo", ha contestado, antes de reafirmar: "No voy a dimitir".

Llamas además ha añadido que no ha ofrecido su dimisión al ministro ni a la directora general, Mercedes González, en ningún momento a lo largo de la crisis. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "sabe que es una situación injusta, y coherentemente me mantiene en el puesto". "Nadie me ha pedido que aguante. Yo estoy aquí por voluntad propia y de mis superiores", ha dicho.

La llamada de Marlaska

Llamas ha abundado en lo que ayer contó al juez Pedraz, si le llamó el ministro del Interior para ordenarle que a su vez investigara el "desliz por parte de nuestros investigadores" -así lo ha calificado-, por el que se vio publicada la dirección de correo electrónico de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Llamas ha aclarado que recibió una llamada de Mercedes González, que "me puso en antecedentes", ha dicho. La otra llamada que recibió, del ministro Marlaska, "no fue para preguntarme cómo iba la investigación, sino para darme una dimensión sobre el impacto que estaba teniendo la difusión de datos de una serie de personas", era en ese momento un chorro de mensajes injuriosos el que estaba recibiendo el email de Gómez, según ha relatado que le contó el ministro.

Manuel Llamas, director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, durante su declaración en el Senado. / José Luis Roca

El DAO de la Guardia Civil ha negado de nuevo, esta vez en la Cámara Alta, que pidiera a los miembros de la UCO "ponerse de perfil", como ha relatado el general Rafael Yuste, ex jefe de esa unidad, en interrogatorio ante sus propios agentes. "No me reconozco en esa frase". Sobre lo de ser o no proactivos en investigaciones políticas, por lo que también se ha visto señalado en el sumario del caso Leire, ha explicado Llamas: "Siempre he dicho que en una investigación no somos nosotros los titulares de la iniciativa, sino la autoridad judicial. Lo he dicho siempre".

En unsegundo turno de preguntas, respondiendo a Vox, ha asegurado que la instrucción de "no ser proactivos" en investigaciones judiciales está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "y no hace falta que le recuerde a agentes de una unidad de élite, como es la UCO, que el director de la investigación es la autoridad judicial y nosotros somos meros auxiliares".

Los encuentros con Leire

Manuel Llamas ha llegado al Senado con la intención de defender su honor y contestar a todo, después de días que se cuentan entre los más amargos de su vida, contestado por una gran parte del mando de la Guardia Civil. "Si estoy aquí es porque no me pongo de perfil en situaciones que reclaman mi responsabilidad, ha dicho.

El DAO ha contestado también a las preguntas sobre si la directora González le contó que se había visto con Leire Díez. Lo ha confirmado, pero no en los términos que sospechan sus acusadores. "El 5 de mayo de 2025, yo le transmito a la directora la existencia de una nota de despacho de la Jefatura de Información en la que se cuenta una supuesta campaña de desprestigio contra la UCO, y que en ella se menciona una serie de personas, y una de ellas es Leire Díez, que decía que [la directora] tenía conocimiento de esa campaña y que la conocía", ha relatado.

Por eso, según su versión, informó a la directora general: "Hay esto, esta es la nota". En la nota, Mercedes González comprueba que Leire Díez la menciona. A partir de ahí, cuenta Llamas: "Y la directora me dice que conoce a esa mujer por haber sido delegada del Gobierno en la legislatura anterior, y que la conoció en relación con un conflicto laboral en Correos, y que recientemente la había visto. Hasta ahí".

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