Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Drones ucranianos provocan un incendio en un depósito de petróleo en la región de Moscú

Un ataque con drones ucranianos provocó esta noche un incendio en un depósito de petróleo en la región de Moscú, según informó este sábado su gobernador, Andréi Vorobiov.

"Como resultado de la caída de un aparato no tripulado se produjo un incendio en un depósito de petróleo en Noguinsk", a unos 50 kilómetros del centro de Moscú, escribió en sus redes sociales. Debido al ataque ha tenido que ser evacuado un centro materno infantil, tanto los pacientes como sus sanitarios, que se encuentra en las inmediaciones del lugar del siniestro, añadió.