Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El cese del ministro de Defensa provoca movilizaciones en Kiev y varias ciudades de Ucrania

El cese de Mijailo Fedorov como ministro de Defensa apenas seis meses de llegar al cargo ha provocado movilizaciones ciudadanas en apoyo al ya ex ministro, al entender que es el artífice del giro en el conflicto, cuando las fuerzas ucranianas han tomado la iniciativa con ataques de largo alcance contra posiciones rusas dentro del país.

De 35 años y muy popular por su perfil tecnológico e innovador, Fedorov anunció su salida del Gobierno ucraniano por las hondas diferencias con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski, tal y como él mismo, así como el presidente, Volodimir Zelenski han revelado, en lo que era un secreto a voces.

En todo caso, el cese en plena guerra y cuando Ucrania gana la delantera no se ha entendido por una parte de la población ucraniana que ha protagonizado por segunda jornada consecutiva concentraciones de rechazo en varias ciudades del país, incluyendo la capital, Kiev.