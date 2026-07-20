"Julito" confiesa al juez que se pactó un 1 por ciento por el rescate de Plus Ultra y la mediación de Zapatero

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en una foto de archivo durante un acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. / Ricardo Rubio / Europa Press

Julio 'Julito' Martínez Martínez, considerado el presunto "testaferro" de José Luis Rodríguez Zapatero, ha remitido este lunes un escrito al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el que confiesa la labor de mediación del expresidente del Gobierno en la concesión rescate de la aerolínea Plus Ultra, que en marzo de 2021 obtuvo un crédito del Gobierno por valor de 53 millones de euros.

La confesión, que detalla el contrato para el cobro del 1 por ciento de la ayuda si esta se conseguía, complica gravemente el futuro judicial del exmandatario socialista, al señalar también que fue el propio Rodríguez Zapatero quien el 26 de febrero de 2021 le anunció la concesión de la ayuda a través de la SEPI.

En la víspera de su declaración en la Audiencia Nacional por el caso en el que se investiga el rescate de la aerolínea, el empresario parece haber seguido los pasos del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, a la hora de colaborar con la Fiscalía Anticorrupción y la investigación judicial. Así, en el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Martínez asegura en su escrito que el 30 de julio de 2020 se firmó un contrato entre Plus Ultra y su consultora, Análisis Relevante, acordándose unos honorarios que se fijaron en 5.000 euros mensuales más el correspondiente IVA.

"Con independencia de la redacción del contrato, la realidad fue que los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo venía dando el señor Rodríguez Zapatero", continúa el escrito, para añadir que "adicionalmente, en contraprestación a los servicios prestados y al éxito de la operación" referida a Plus Ultra, en enero de 2021 "se firmó un contrato entre Plus Ultra y otra de las mercantiles bajo su poder, Idella Consulenza Strategia S.L. por el que la aerolínea "se comprometía a abonar el uno por ciento de la financiación obtenida a Idella, en el supuesto de que finalmente se aprobara la ayuda solicitada".

Para abundar en su relato, el empresario, representado por la exfiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Márquez de Prado, señala que durante los meses que siguieron la firma de este contrato con Idella su labor consistió "en el acompañamiento del cliente para la obtención de la financiación solicitada". La implicación de Zapatero, que trabajaba para Análisis Relevante, aparece porque según el empresario "de todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero quien, finalmente, el 26 de febrero de 2021 comunicó a nuestro representado que la Sepi iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra".

De forma inmediata, según expone en su relato, Martínez Martínez "lo puso en conocimiento de los principales accionistas de la compañía aérea, Camilo Ibrahim y Rodolfo Reyes". "Y, en efecto, la concesión del crédito se aprobó en Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2021, previa aprobación del FASEE el 2 de marzo", abunda.

El empresario Julio Martínez implica a Rodríguez Zapatero en el préstamo a Plus Ultra / EP

"Marcaba los pasos"

En el texto, en el que Martínez asegura su interés por "colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan", se señala también que el expresidente socialista "marcaba los pasos a seguir" en esta operativa.

La defensa de Martínez Martínez, accionista mayoritario de Análisis Relevante, señala que uno de los primeros clientes que tuvo fue Plus Ultra y que la primera noticia que supo sobre la aerolínea fue en mayo de 2020 "cuando Zapatero le adelantó que iba a recibir una llamada de los directivos de esta compañía". "Y, en efecto, el 16 de mayo de 2020 se pusieron en contacto con él los señores (Julio) Martínez Sola y (Roberto) Roselli", presidente y CEO de la aerolínea respectivamente y también imputados en la causa, que "le hablaron de los problemas económicos de la empresa, de lo que ya le había puesto al corriente al expresidente Zapatero, y de la necesidad de buscar financiación", relata.

Carta al Santander

Su abogada indica que Martínez Martínez "no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo, mucho menos financiación pública o privada", sino que "su misión consistía en intermediar entre cliente y consultor". Así, en su faceta de consultor, el expresidente, según el relato de su amigo, fue el que "sugirió" a directivos de Plus Ultra que "enviaran una carta, de su parte, al vicepresidente del Banco de Santander, señor (Juan Manuel) Cendoya, para la concesión de un crédito ICO". "También, según le dijo Roselli, solicitaron financiación a la entidad La Caixa" pero "ninguna de esas vías dio resultado", apostilla.

Sobres blancos con distintos caracteres que incluían dinero hallados en el domicilio de Julio Martínez Martínez e incluidos en el sumario del 'caso Plus Ultra' / INFORME DE LA UDEF REMITIDO AL JUZGADO

Recuerda también el consultor que el 3 de julio de 2020 se creó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y, a partir de entonces, "las gestiones de Plus Ultra se dirigieron a la obtención de la ayuda". Fue el 30 de julio cuando, según añade, se firmó un contrato entre Plus Ultra y Análisis Relevante en el que "se acordaron unos honorarios que se fijaron en 5.000 euros mensuales más el IVA".

"En cuanto al cobro de los honorarios pactados en el contrato entre Idella y Plus Ultra, por la presión mediática que en aquel momento existía sobre la financiación pública concedida a la aerolínea, se decidió diferir el pago a lo largo del tiempo, hasta 2026, y que parte de esas cantidades se facturaran a través de otras empresas relacionadas" con él, agrega. La abogada del empresario puntualiza que "la cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1% de la cantidad obtenida conforme a lo acordado".

Igualmente, la defensa se refiere a los 286.000 euros que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional intervino en su casa del centro de Madrid, que estaban escondidos en bolsas de deporte, muebles y neceseres. A este respecto, asegura que "se trata de dinero obtenido por la venta de activos inmobiliarios no relacionados con los hechos objeto de este procedimiento".

Amigos corredores

La defensa del empresario explica, y en esto coincide con la declaración de Zapatero ante el juez, que la relación entre ambos se remonta a 2011, cuando un amigo en común, Javier de Paz, le trasladó la adquisición de una vivienda en Vera (Almería) propiedad del matrimonio de Zapatero, en aquel momento presidente del Gobierno. La escritura se firmó en el Palacio de la Moncloa, según la defensa de Martínez Martínez, que se dedicaba a la inversión inmobiliaria.

Al poco tiempo, y "dada la afición" a correr que "compartían" tanto Zapatero como De Paz y Martínez Martínez, "se estableció una buena relación" entre los tres, si bien "sus reuniones" para la práctica de ese deporte "fueron escasas", de acuerdo al relato de la abogada del empresario. "Después, y hasta diciembre del año 2025, los encuentros para correr eran frecuentes", destaca.

A finales de 2019, según manifiesta, "en una de esas reuniones" deportivas, De Paz y Sergio Sánchez, accionista minoritario, "propusieron la idea de constituir una consultora estratégica que tendría el atractivo de contar con un expresidente del Gobierno como consultor y principal referencia". "Los cuatro mostraron su conformidad con la propuesta, dando lugar a la constitución de la sociedad", agrega en su escrito. El expesidente estaría fuera de ella, pero en realidad la "lideraba", según este testimonio.

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