El PP apunta al Gobierno tras los escritos en el caso Plus Ultra y Zapatero: "Sin Sánchez, ZP no hubiera hecho este negocio"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

El Partido Popular apunta al Gobierno trs el giro que ha dado el caso Zapatero después de los escritos ante el juez de Julio Martínez, responsable de Análisis Relevante, y del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola.

"Julio Martínez confiesa que Zapatero se llevó un 1% de comisión por facilitar el rescate de Plus Ultra", afirma la portavoz del PP en el Congreso. Para Ester Muñoz, "la pregunta es clara: ¿A qué miembro del Gobierno de Sánchez llamó Zapatero y quién dijo que sí al rescate?".

En la misma línea, Carmen Fúnez sostiene que "Zapatero dijo no tener nada que ver con la creación de Análisis Relevante y no saber quiénes eran sus clientes".

"Ahora su socio dice que él manejaba los hilos de la empresa y que se llevó el 1% del rescate de Plus Ultra. Menuda joya... ¿sigue Sánchez defendiéndole?", se pregunta la dirigente popular. Es más, añade que "sin Sánchez, ZP no hubiera hecho este negocio - sin ZP, Sánchez no hubiera rescatado Plus Ultra".

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