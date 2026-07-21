Opinión | Tribunales
El PP apunta al Gobierno tras los escritos en el caso Plus Ultra y Zapatero: "Sin Sánchez, ZP no hubiera hecho este negocio"
El PSOE mantiene su confianza en Zapatero a pesar de las revelaciones de Julio Martínez: "Seguimos creyendo en su inocencia"
Última hora casos relacionados con el PSOE y el Gobierno. En directo: reacciones políticas y judiciales
El Partido Popular apunta al Gobierno trs el giro que ha dado el caso Zapatero después de los escritos ante el juez de Julio Martínez, responsable de Análisis Relevante, y del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola.
"Julio Martínez confiesa que Zapatero se llevó un 1% de comisión por facilitar el rescate de Plus Ultra", afirma la portavoz del PP en el Congreso. Para Ester Muñoz, "la pregunta es clara: ¿A qué miembro del Gobierno de Sánchez llamó Zapatero y quién dijo que sí al rescate?".
En la misma línea, Carmen Fúnez sostiene que "Zapatero dijo no tener nada que ver con la creación de Análisis Relevante y no saber quiénes eran sus clientes".
"Ahora su socio dice que él manejaba los hilos de la empresa y que se llevó el 1% del rescate de Plus Ultra. Menuda joya... ¿sigue Sánchez defendiéndole?", se pregunta la dirigente popular. Es más, añade que "sin Sánchez, ZP no hubiera hecho este negocio - sin ZP, Sánchez no hubiera rescatado Plus Ultra".
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Fuente: El Periódico
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