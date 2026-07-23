Entrevista a Zapatero hoy, en directo: última hora de sus declaraciones sobre el caso Plus Ultra y reacciones

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). / César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al PSOE y a su entorno: además de la condena a su hermano David y la sentencia contra su exministro José Luis Ábalos, el líder socialista tiene que lidiar con la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero y el caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

May Mariño Patxi López insiste en que el Zapatero que conoció es “incompatible” con las acusaciones de corrupción El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, aseguró este jueves que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con el que él trabajó “es incompatible con ciertas acusaciones” y confió en que dé “explicaciones y despeje dudas”. Así se pronunció, a preguntas de los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja, según recoge Servimedia, donde señaló que las acusaciones del empresario Julio Martínez, quien dijo al juez que cobró el 1% del rescate de Plus Ultra, es una “una confesión sin pruebas ni datos” y “una estrategia de defensa”.

Cristina Gallardo Ábalos presenta una queja ante el juez porque un perro de vigilancia frustró un vis a vis con su pareja La defensa del exministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado una queja ante el juez de vigilancia penitenciaria porque la actuación de un perro detector en el acceso de la prisión de Soto del Real (Madrid) donde cumple condena por el caso Koldo impidió el pasado lunes la celebración de un vis a vis que tenía programado con su novia, Andrea de la Torre.

Tellado asegura que Sánchez "ha comprado a Yolanda Díaz" con la OIT a cambio del "silencio" de Sumar con la corrupción El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha comprado" a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, con un propuesta sobre la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a cambio del "silencio" de Sumar con los presuntos casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE. El Gobierno ha propuesto a Yolanda Díaz para optar a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo, según ha publicado Moncloa en un comunicado este jueves. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha hecho eco de la noticia a través de su cuenta de la red social 'X', en la que ha expresado que es un "honor" anunciar esta candidatura.

Una acusación contra el hermano de Sánchez acude al Tribunal de Cuentas por los más de 427.000 euros cobrados que ni la diputación ni Fiscalía reclamaron Iuistitia Europa pretende que se abra un procedimiento que interrumpa la prescripción de la responsabilidad contable mientras se declara o no la firmeza de la sentencia de la Audiencia de Badajoz.

Recuerda que Zapatero es el primer ex presidente del Gobierno que está imputado y que ahora ha sido “su testaferro, su colaborador y su hombre de paja” el que ha señalado el presunto tráfico de influencias

El PP mira al Gobierno El secretario general del PP, Miguel Tellado, señala a “todos los que se sientan en el Consejo de Ministros” como implicados en el tráfico de influencias presuntamente cometido por Zapatero, puesto que “la pregunta es sobre quién se ejercía esa influencia”: “¿Sobre Bolaños, María Jesús Montero, Ábalos o, directamente, sobre Pedro Sánchez?”

Iván Gil El Gobierno espera impaciente las explicaciones de Zapatero, que rompe hoy su silencio La inquietud se extiende por las filas socialistas y algunos miembros del Ejecutivo consideraban urgentes aclaraciones del expresidente o un cambio en la posición de Moncloa, que mantiene un total respaldo

José Luis Rodríguez Zapatero rompe su silencio en TVE: Javier Ruiz le entrevista en exclusiva en el plató de 'Mañaneros 360' El expresidente del Gobierno reaparece en la cadena pública para hablar por primera vez tras su imputación en el caso Plus Utra.

El juez pide a varios bancos información de las cuentas de la familia de Santos Cerdán El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha solicitado a varias entidades bancarias información de diversas cuentas y productos financieros de la mujer, la hija, la hermana y el cuñado del exdirigente socialista Santos Cerdán al considerar que también se habrían beneficiado de fondos de la empresa Servinabar.