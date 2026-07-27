Nueva piel, misma historia

Cada año, cuando llega la pretemporada no puedo evitar tener una pizca de ilusión. Esa emoción de ver las nuevas equipaciones, las nuevas incorporaciones y ver si algo ha cambiado. Una sensación que dura tanto como lo que tarda el equipo en tocar el primer balón.

El Valencia CF sigue teniendo las mismas carencias que antes del verano. Sin un estilo definido, con puestos todavía por cubrir y con mucha falta de gol. El equipo de Carlos Corberán sigue trasladando desidia, desorden y falta de rigor. Y no es cuestión solo de fichajes, sino de ideas, fútbol y limpieza. Sobra tanta gente como hace falta.

Vale que son los primeros tests de pretemporada, pero es llamativo y desde luego no habla muy bien tampoco de muchos futbolistas de la plantilla, que los mejores hayan sido los que acaban de aterrizar y se supone que están acoplándose.

Con muchos vacíos en el once y poca sensación de que puedan cubrirlos los de casa, el Valencia CF afronta el segundo stage de pretemporada –esta vez en Birmingham- con más carencias de las que acabó la temporada pasada tanto a nivel de juego como de confección de plantilla.

Aún no sé a qué quiere jugar Carlos Corberán. Sé que es una tradición escribir de esto pero todavía no percibo qué es lo que pretende o lo que busca, sobre todo teniendo en cuenta que la plantilla está por hacer y todavía no se ha producido ninguna salida significativa.

Y es que a todos nos asalta una duda ¿Qué pasa con Danjuma? No ha jugado nada durante las tres primeras pruebas, entrena entre algodones y en el club aluden a una gestión de cargas pero… ¿le están enseñando la puerta de salida? ¿Tiene mercado a estas alturas?

Ryunosuke Sato contra el CD Castellón / F. Bustamante

El Valencia CF tiene una patata caliente con Danjuma, Raba, Diakhaby, Almeida y Foulquier entre otros…. ¿Qué pasa con ellos? ¿Saldrán antes de que lleguen otros para hacer hueco o se esperará Corberán hasta que lleguen más futbolistas a los que de momento no podría inscribir?

Muchas dudas, muchos interrogantes para un equipo que lejos de estar asentado con la base del año pasado, parece diluirse entre lo que pretendemos, lo que nos gustaría y lo que acabara siendo esta campaña. Y todo ello aderezado por la fugaz visita de un Peter Lim que no pasó ni por Paterna a ver a los futbolistas ni para desearles un buen año.

Porque por mucho que cambie la piel, sigue siendo la misma historia.