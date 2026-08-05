Los bombardeos rusos causan 17 muertos en Kiev ante la falta de interceptores antibalísticos

Ni uno de los 28 misiles, 24 de ellos balísticos, disparados por el Ejército de Rusia contra Kiev y sus alrededores durante la noche del martes al miércoles pudo ser abatido por las fuerzas antiaéreas ucranianas. A decir de las autoridades militares del país eslavo, el trágico destino que corrieron los 17 fallecidos y la cuarentena de heridos provocado por el último bombardeo nocturno, uno de "los más trágicos" desde el inicio de la guerra, hubiera podido evitarse de contar Ucrania con el armamento adecuado. A principios de julio, de forma sorpresiva, el presidente de EEUU, Donald Trump, había anunciado su disposición a compartir con la industria militar ucraniana la tecnología necesaria para fabricar los ansiados misiles interceptores Patriot, aunque en declaraciones posteriores el magnate neoyorquino ha dado marcha atrás a su ofrecimiento.

Según testimonios recabados por la agencia France Presse, sobre la medianoche comenzaron a oírse explosiones en la capital. Cinco horas más tarde, una densa columna de humo se elevaba hacia los cielos, mientras un intenso olor a quemado se extendía por toda la ciudad. "La noche fue horrible; por vez primera, la falta de misiles antibalísticos se ha hecho sentir; toda la casa temblaba", ha relatado a la misma agencia de noticias Tetiana Dremak, una habitante de Kiev, al tiempo que compartía su intención de abandonar la capital "para acabar con este horror". La vida en la gran ciudad se ha convertido en "imposible", ha valorado.

De acuerdo con la administración militar ucraniana, los ataques aéreos han afectado a siete escenarios distintos de la ciudad, y han impactado contra almacenes logísticos y zonas residenciales; en un centro de correos, al menos tres personas han perdido la vida. "La región de Kiev ha sufrido uno de los ataques enemigos más trágicos hasta la fecha", ha valorado el jefe de la administración militar regional, Timur Tkatchenko.

El bombardeo sin duda va a poner de nuevo sobre el tapete la cuestión de que la comunidad internacional se movilice para dotar a Ucrania de las capacidades necesarias para afrontar la amenaza de los misiles balísticos, similar a la que dispone Israel. Los drones han dejado de ser un problema, como lo demuestra el hecho de que, de los 115 drones rusos lanzados junto con los proyectiles balísticos, 98 de los cuales pudieron ser interceptados por la tecnología ucraniana, que además está siendo exportada a un gran número de países, entre ellos España.

"Los interceptores balísticos son algo que podría salvar las vidas de quienes han muerto hoy", ha lamentado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la plataforma X. "Es muy importante que los socios comprendan que los retrasos en su entrega o la falta de voluntad para transferir sistemas antibalísticos conducen a pérdidas humanas y destrucciones tan terribles", ha continuado.

Líneas de frente estancadas

Todo ello sucede cuando las líneas de frente parecen estancadas, sin que Rusia pueda emular los avances limitados territoriales que lograba hace un año. En los meses de junio y agosto, las tropas rusas han logrado contabilizar avances que equivalen a un kilómetro cuadrado al día, sin lograr obtener "ganancias operativas", según la valoración más reciente del Instituto de Estudios sobre la Guerra (ISW). El objetivo principal sigue siendo obtener el control de toda la región del Donbás para finales de 2026, un extremo que los expertos califican de "inalcanzable".

Sin avances territoriales significativos, y con la flota rusa del mar Negro significativamente inutilizada gracias a la acción de los drones marítimos, los expertos consideran que el recurso que le queda a Rusia es doblegar la moral de los ucranianos mediante ataques aéreos que en ningún caso diferencian objetivos militares de civiles. Solo en el mes de junio perdieron la vida alrededor de 300 civiles, mientras que desde el inicio de año lo hicieron casi 1.400, una cifra que significa un 37% superior a la registrada en el mismo periodo del pasado año y un incremento del 115% respecto a la de 2024.

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