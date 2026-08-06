Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Tres muertos en ataque ruso en la región ucraniana de Járkov

Al menos tres personas murieron en un ataque ruso durante la noche contra la ciudad de Balakilia, situada en la región ucraniana de Járkov, informó el Servicio Estatal de Emergencias a través de Facebook.

Los drones atacaron una zona residencial de la ciudad, provocaron incendios en dos viviendas particulares y causaron daños en otras propiedades.

Ya el día anterior había habido otro ataque contra Balakilia que dejó a parte de la ciudad sin electricidad. En otro ataque, contra la ciudad de Sumy y perpetrado con bombas guiadas, hubo al menos 13 personas heridas, según la Administración Militar local.