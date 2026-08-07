El Gobierno eleva a 1.342 los menores registrados en Ceuta

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que la situación que vive Ceuta es "muy complicada" y que ya se han registrado 1.342 menores extranjeros no acompañados en la ciudad autónoma que, de manera ordinaria, tiene 27 plazas disponibles. Y ha dejado clara una cosa: "Va a haber acogida vinculante y solidaria en todos los territorios". En este sentido, ha informado de que la semana que viene se reunirá la comisión sectorial de Infancia y, a finales de mes, lo hará la Conferencia Sectorial de Infancia para habilitar una partida presupuestaria que esté destinada a la "acogida vinculante y solidaria" de estos menores y permitir que la redistribución de estos niños empiece en "pocas semanas".

Rego, que este viernes ha realizado una visita a Ceuta, ha trasladado su "profundo dolor" por la tragedia vivida en la frontera y por la pérdida de más de 140 vidas de personas que trataban de alcanzar la ciudad. También ha expresado su solidaridad con los ceutíes y ha agradecido la respuesta de los vecinos que han atendido a numerosos niños y niñas. "Ceuta no va a estar sola", ha afirmado. Más tarde, en una entrevista en TVE, ha recalcado que "Ceuta forma parte de España y este es un desafío que tiene que abordar el país en su conjunto".

Niñas y menores de 13 años

Una semana después de la llegada de cerca de 72.000 migrantes a territorio ceutí, la ministra ha explicado que sigue registrando a los menores que permanecen en las calles, cuya cifra ha llegado a los 1.342. Ante las imágenes de decenas de niños y niñas haciendo cola ante las comisarías de la ciudad ceutí, Rego ha dicho que se van a instalar carpas para protegerlos del sol. Por el momento, ha informado de que se ha priorizado el registro de niñas y menores de 13 años, dado que son más vulnerables. Así, ha confiado en que en los próximos días se dejen de ver adolescentes durmiendo en las calles de Ceuta. "Nos atraviesa el dolor cuando vemos estas imágenes", ha asegurado en una declaración a los medios.

Para ampliar la capacidad de respuesta, el Gobierno ha puesto ya a disposición de Ceuta dos centros, entre ellos, un segundo colegio público, para realizar la primera acogida, y trabaja en la búsqueda de nuevos espacios que permitan acelerar el procedimiento. También se han agilizado los protocolos de entrevistas y filiación para reducir los tiempos de espera. La ministra ha añadido que los recursos educativos utilizados deberán quedar liberados a finales de agosto, para que el curso escolar pueda comenzar a principios de septiembre con normalidad en Ceuta.

La reubicación de los niños

Además, ha asegurado que el próximo 16 de agosto llegará a la ciudad autónoma un equipo técnico del ministerio, que se instalará allí de manera permanente "para que el procedimiento de acogida sea lo más rápido posible". En este sentido, ha señalado que su deseo es que la reubicación de los menores se haga de manera "inmediata", pero que harán falta unas "pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogidas en la península".

"Las leyes hay que cumplirlas. No se me ocurre ningún escenario en el que no se vaya a cumplir con la ley. Va a haber acogida vinculante y solidaria en todos los territorios", ha dicho en TVE sobre las reticencias de las comunidades autónomas del PP. Además, ha tildado de "descorazonador" la "guerra propagandística que ha iniciado el PP porque no se puede soltar del brazo de Vox".

Preguntada por los menores cuyos padres reclaman su regreso a Marruecos, Rego ha explicado que la prioridad será la reagrupación familiar siempre que pueda realizarse con garantías y atendiendo al interés superior del menor. Cada caso, ha insistido, deberá estudiarse de manera individual por equipos especializados. Asimismo, ha rechazado que España ponga trabas al retorno y ha asegurado que cualquier mecanismo deberá respetar los derechos de la infancia.

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