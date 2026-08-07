Sánchez replica a Meloni con controles a los viajeros procedentes de Italia

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en una reunión bilateral durante el Consejo Europeo en Bruselas. / FERNANDO CALVO - Archivo

Choque abierto entre dos socios europeos. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió el viernes por la noche restablecer temporalmente los controles a los viajeros procedentes de Italia, después de que el Ejecutivo de Giorgia Meloni hubiera rechazado retirar las medidas aplicadas a quienes llegan desde España pese a la petición de la Moncloa. La decisión convierte en recíprocas unas restricciones que Madrid había calificado de injustificadas y abre un inusual enfrentamiento entre países de la Unión Europea en torno a uno de los pilares del espacio Schengen: la libre circulación sin controles en las fronteras interiores.

La medida que afectará a los italianos, dada a conocer el viernes por la noche en un comunicado por la Moncloa, entrará en vigor a las 00.00 horas de este sábado y se aplicará en puertos y aeropuertos y durará hasta el 7 de septiembre, "salvo que un cambio en las circunstancias" aconseje "modificar ese plazo", apunta el texto. Los controles españoles se realizarán de manera aleatoria y consistirán en comprobar la identidad (documento de identidad o pasaporte) y la nacionalidad de los viajeros. En el caso de ciudadanos de terceros países, también se verificará que dispongan del correspondiente visado o permiso de residencia. El Gobierno español justifica la decisión por la "persistente presión migratoria irregular" que, según señala, soporta Italia.

Esta batalla se da en plena temporada turística: solo en agosto de 2025 llegaron a España por vía aérea más de 1,2 millones de pasajeros procedentes de Italia, según datos de Turespaña elaborados a partir de registros de Aena. A ellos habría que sumar los viajeros de las conexiones marítimas, sobre todo con Barcelona.

La petición al mediodía

El viernes a mediodía, el Ejecutivo de Sánchez emitió un primer comunicado instando al Gobierno de Italia a rectificar y a tratar a los españoles "como al resto de ciudadanos europeos". Tras la crisis en la frontera de Ceuta del pasado jueves 30 y la entrada de decenas de miles de inmigrantes irregulares, Meloni restableció el sábado, 1 de agosto, los controles en sus conexiones aéreas y marítimas con España, por razones de "seguridad nacional". Todo sabiendo que las condiciones especiales de Ceuta y Melilla dentro del Acuerdo Schengen obligan a que cualquier persona de esa ciudad autónoma pase un control de identidad y documentación cuando llega a la península o a otro país que forma parte de la libre circulación. Es decir, entrar irregularmente en Ceuta no equivale a haber accedido sin más al espacio europeo de libre circulación.

Por esa razón, en el comunicado, el Ejecutivo calificó de "injusta" la medida, contraria a los intereses de la Unión Europea y "discriminatoria". Según el Ejecutivo, Roma actuó de manera unilateral, sin aviso previo y con argumentos que, a su juicio, no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la situación generada por la llegada masiva de migrantes a Ceuta, que en su inmensa mayoría ya han vuelto a Marruecos. Pese a la exigencia de España, Meloni aseguró en otro comunicado que mantendrá sus propios controles al menos hasta el 15 de agosto.

La Moncloa, en su primer comunicado del mediodía, recurrió a los datos migratorios europeos para intentar entrar en razón a su socio europeo. Sánchez ya señaló hace días que, según Frontex, entre 2021 y 2026, Italia registró 478.600 entradas irregulares, frente a las 234.760 contabilizadas en España. "La solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no", afirmó el presidente del Gobierno, quien llamó a evitar divisiones dentro de la Unión Europea.

Moncloa reprocha asimismo a Italia que desde 2022 incumpla sus obligaciones derivadas del Reglamento de Dublín y que, según el Ejecutivo español, traslade parte de la presión migratoria a otros Estados miembros. Frente a ello, reivindica la actitud mantenida por España durante las sucesivas crisis migratorias italianas y recuerda que Madrid nunca había introducido controles similares frente a Roma. España participó además en la acogida de migrantes llegados a Lampedusa en 2023 y ha permitido de forma recurrente el desembarco en sus puertos de personas rescatadas en la ruta del Mediterráneo central.

Respuesta a Italia

La decisión italiana fue anunciada inicialmente en términos mucho más contundentes. Roma habló de un "cierre de las fronteras marítimas y aéreas" con España dentro del espacio Schengen, aunque posteriormente rebajó el alcance de la medida. El Gobierno italiano aclaró que los controles serían específicos y selectivos y estarían dirigidos fundamentalmente a ciudadanos de terceros países para comprobar que cuentan con la documentación necesaria para circular por territorio Schengen. También aseguró que los ciudadanos españoles y del resto de la UE podrían seguir viajando a Italia sin nuevas cargas burocráticas.

El Ejecutivo español sostiene que la introducción de controles ha afectado a "la movilidad de miles de pasajeros" y ha generado "inseguridad jurídica" en plena temporada estival. Además, considera que Roma ha utilizado como justificación una crisis migratoria que no supone un riesgo de movimientos secundarios hacia Italia.

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