Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Bruselas sanciona a cinco directivos rusos del sector de defensa y tecnología militar

La Unión Europea (UE) añadió este viernes a su lista de sanciones a cinco directivos de empresas rusas activas en los sectores de defensa y tecnología militar, en respuesta a la intensificación de los ataques rusos contra población e infraestructuras civiles en Ucrania, anunció este viernes el Consejo de la UE.

"Las personas incluidas en la lista ocupan puestos directivos de alto nivel en empresas rusas activas en el desarrollo, la producción o el suministro de tecnología y equipos militares utilizados por las fuerzas armadas rusas en la guerra de agresión contra Ucrania", detallaron los Veintisiete en un comunicado.

Entre los incluidos figura Ramil Nailevich Badgutdinov, director general de JSC Serpukhov Plant Metallist, una empresa dedicada a la producción de componentes electromecánicos de precisión, entre ellos sistemas empleados en el misil balístico ruso Iskander-M, según el texto.