El PP se pregunta si el Gobierno "va a cumplir la ley" en el reparto de menores

El Partido Popular (PP) sigue respondiendo cada día a las preguntas reparto de los menores que entraron en Ceuta y permanecen en la ciudad autónoma entre el resto de comunidades autónomas, la mayoría de ellas gobernadas por los de Alberto Núñez Feijóo. Este viernes, en León, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial de los populares, Alma Ezcurra, contestó con otra interrogación retórica, en referencia al Gobierno, al ser preguntada sobre si sus gobiernos autonómicos cumplirían la ley: "La pregunta no es si las comunidades autónomas del Partido Popular, Europa o quien sea van a cumplir la ley, la pregunta es si la va a cumplir el Gobierno. La Constitución dice que el Gobierno tiene la obligación de defender las fronteras y garantizar la soberanía nacional y la seguridad de todos los españoles. ¿Ha cumplido la Constitución el Gobierno? No".

Ezcurra se refirió también a la ley de Extranjería, para recordar que según esta norma corresponde al Ejecutivo central la tarea de "identificar a los menores", así como la de "determinar su edad; pedir un informe a la Fiscalía; pedir un informe a Marruecos sobre el origen familiar y la situación social y de vulnerabilidades de los menores; escuchar a los menores que tienen juicio para que puedan expresar su opinión, y en este momento, el Gobierno de España todavía no sabe cuántos menores hay en Ceuta, no les ha dado la atención oportuna y los tiene vagando por las calles. Por tanto, la pregunta es: ¿Va a cumplir el Gobierno de España con la ley? Y después ya hablaremos de si todos los demás la vamos a cumplir, que ya les digo que sí", remarcó la número tres del primer partido de la oposición.

Igualmente, Ezcurra aludió al acuerdo firmado hace veinte años con Marruecos, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, para la devolución de los menores que lleguen a España procedentes del país vecino.

Por lo demás, la dirigente conservadora reprochó a Sánchez que se encuentre de vacaciones en la residencia oficial de La Mareta (Lanzarote) tras haber señalado la semana pasada en Ceuta, justo tras la avalancha migratoria, que España había sufrido un ataque a su integridad territorial. "Se ha ido de vacaciones a una residencia en la que hay más buzos en la playa, por si quiere darse un chapuzón con su mujer, que buzos en las playas de Ceuta, buscando cuerpos sin vida. Hay más despliegue de seguridad en La Mareta en estos momentos que en la frontera de Ceuta", clamó Ezcurra.

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